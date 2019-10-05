祈禱司視如己出 小羊穿衣服逛街吃早餐











（拉美士5日訊）拉美士清真寺祈禱司對一頭自小飼養的小羊視如己出，每月花約120令吉為牠購置尿片、奶粉、飼料及藥物，還經常帶牠去食檔享用牠最愛的印度煎餅，也會讓牠穿上衣服帶牠一起出席婚宴等。

羊主阿都拉法尤索夫（50歲）表示，這頭小羊從5月出世那一天起，其母羊就不願哺乳喂牠，還用腳踐踏牠，他擔心小羊因此餓壞和丟命。

他在獲得太太羅斯妮達（44歲）同意後，就在小羊出生當天把牠抱回家飼養。小羊的母親、外祖父母則被他飼養在羊欄里，而小羊則和羊主一家人住在屋內，並睡在專為牠而設的沙發上。

他時常帶著這頭重約10公斤、名為“莎班”的小母羊，逛街、跑步、吃早餐等。他和家人出席親友婚宴時，也為牠穿上尿片和衣服赴宴。他和太太帶牠去銀行處理事務時，會暫時把牠套鎖在銀行外。

“小羊最喜歡的食品是印度煎餅，其他食物是奶粉、飼料和番石榴葉子。”

他說，小羊每天使用一或兩片尿片，當尿片濕了導致牠不適時，牠將直跥後雙腿示意，要主人替牠更換尿布。

他表示，小羊善解人意和十分乖巧，從未破壞家具、瓷碟和玻璃杯等。當牠在夜晚聽到狗吠聲時，也會發出咩咩叫聲，像要主人提高警惕。

他表示，小羊也會用頭拭擦或用嘴拉扯他那8歲和7歲兒女的手部或衣角，以示意要兄妹倆帶牠出外逛逛。小羊乘車時不愛坐在後座，而喜歡讓他太太抱著坐在前乘座。