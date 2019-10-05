疑不滿妻被騷擾 怒夫狂毆醫生

（八打靈再也5日訊）診所醫生被指騷擾他人妻子而遭人夫上門興師問罪，期間還對他拳打腳踢發洩不滿情緒的視頻在網絡廣傳後，警方證實已經接獲投報，目前以蓄意傷人及刑事恐嚇角度展開調查。

這段長達2分鐘19秒的視頻顯示，一名白衣男子怒氣沖沖地推開醫生的辦公室大門，直接把後者從椅子拉扯到地面，然後起腳往後者的腰部及頭部狂踢。視頻中可見醫生雙手握拳試圖保護自己頭部，並沒有反抗的意思，直到在場的一名女子介入。

接著白衣男子退出了視頻鏡頭，但可以聽見他高聲譴責醫生“沒有教養！是豬”等的字眼。此時，一名未入境，疑是視頻拍攝者，“盤問”躺在地的醫生，指醫生與另一名女子步出電梯，並聲稱已向警方取得視頻為證。

醫生先是指不明白拍攝者所說的指控，後來說有關事件早已解決。就在醫生站立起來時，白衣男子似乎又再衝入辦公室，情緒激動地大喊。

警證實接獲醫生投報

針對這起事件，加影警區主任扎菲助理總監表示，警方昨天下午3時45分，接獲一名巫裔醫生的投報，指在他位於萬宜新鎮的診所遭人拳打腳踢，對方攻擊他的臉部及身體。

“警方至今還在調查事件的起因，已援引刑事法典第323（蓄意傷人）及506（刑事恐嚇）條文展開調查。”

“知情人士也可聯繫查案官法魯阿諾警長014-370 0870，或到附近警局提供情疑報。”