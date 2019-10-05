陳大錦：關中生訴訟落幕 董總有統考自主權

（加影5日訊）董總主席陳大錦說，隨著法庭裁定關丹中華中學（關中）可報考統考，不僅維護了董總在統考方面的自主權，也為民辦華文中學開拓新的道路。

他今日在董總召開記者會宣布，關中考統考的訴訟案已圓滿落幕，代表律師黃觥發也移交庭令給陳大錦。

沒受考試局約束

他聲稱，法庭判決關中考統考並沒受考試局約束，意味著董總可具合法地位，開放給學校及學生報考統考。

黃觥發說明，吉隆坡高庭2018年4月6日下判，雖然關中不是獨中，但關中及董總不需依據1996年教育法令第69（1）條文所指，需獲考試局總監批准方能讓學生報考統考，意即董總在允許讓獨中以外的學校報考統考方面擁有自主權。

他表示，判決指，董總具合法地位，讓關中報考統考，而關中學生也有權及合法地位報考統考，判決明確釐清了董總及教總的法定地位。

他聲稱，對方也針對判決提出上訴，而布城上訴庭在7月17日下判，確認吉隆坡高庭的判決並沒誤判，較後對方曾想上訴，但最終在9月10日找到解決方案，終結了整個案件。

“關中在註冊方面確實是Sekolah Menengah，屬私立中學，而時任教育部長納吉曾在1995年於國會上宣布，我國60所在英殖民時期所建立的獨中及統考可保留，但並沒限制只有60所獨中能報考統考，因此才發展為'非獨中的關中能否報考統考'訴訟案。”

“我們將前往關中，再次進行移交庭令儀式，讓關中的應屆統考考生可安心赴考。”

或開放外國報考統考

教總主席拿督王超群說，若其他私立學校有意報考統考，須視乎學校的課程綱要、課本、教學方式及教學媒介語等。據他了解，印尼的一些學校便是採用獨中課本授課。

他解釋，若有關課綱符合，在未來或許可開放讓其他國家如印尼、泰國及菲律賓等國的學生報考統考，讓統考的考生更國際化，這可能會成為董總及教總未來發展的方向。

此外，針對柔董聯會被撤銷註冊一事的進展，陳大錦受詢時聲稱，將在近期內召開記者公佈好消息，並形容“已經雨過天晴”。

出席移交儀式者包括董總副主席楊應俊、盧成良、秘書長黃再興、財政吳小銘、中央委員何廣福、馬來西亞華校教師會總會副秘書長董榮山、代表律師李兆祥、林雲詩及林彥珊。