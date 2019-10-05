網售含尼古丁物品違法 衛部下令撤電子煙廣告

（怡保5日訊）衛生部已要求數家購物平台、社交網站及大馬通訊及多媒體委員會，撤下網上售賣含尼古丁電子煙的廣告。衛生部副部長李文材表示，在網上售賣含尼古丁成份的電子煙是違法的，因為只有註冊在毒品法令下的西藥店及醫生才能售賣尼古丁。

“衛生部會持續監控網上，尤其是數家網購平台所銷售的貨品，目前衛生部已與這些網購平台溝通，也直接與臉書交涉，要求將售賣這類電子煙的廣告取下。”

他今日在怡保法蒂瑪醫院舉行的“生命週期特殊需求”研討會後對媒體表示，衛生部非常歡迎大馬通訊及多媒體委員禁止含尼古丁電子煙的舉措，衛生部之所以這樣重視，除了這些含尼古丁成份的電子煙影響健康，也希望青少年不會被有關廣告所影響。

“衛生部沒有也不會兜售‘標準禁煙告示牌’，因此不會採取行動對付張貼所謂非標準禁煙告示牌的商家。我們看到很多禁煙告示牌，有些有英文字、有些有中文字，不過最重要是要有禁止吸煙的標誌。”

他認為，所謂標準禁煙告示牌，可能是售買告示牌的商家的宣傳噱頭，但不管怎樣，如果他們冒充衛生部的名義兜售有關告示牌，該部就會採取行動。

針對早前吉隆坡一所婦產診所遭衛生部官員取締一事，李文材表示，展開取締的官員是根據標準作業程序進行執法，而有關行動是以公眾利益為出發點。

“這家診所確實有問題，它不但沒在私人保健設施與服務法令下註冊，藥物也是未經藥劑部註冊的，衛生部為了人民利益，才展開取締行動，過程也沒有使用任何暴力。”

詢及有人將此事扯上種族，他表示，健康課題不應被種族化，若對方要對衛生部採取法律行動，對方可以這麼做。

“生命週期特殊需求”研討會是由法蒂瑪醫院與近打扶輪社聯辦，以提高社會人士尤其是家長、看護及照顧兒童者的醒覺，以便可以盡早發現特殊兒童，以便他們可以接受早期干預療法。

出席開幕禮的嘉賓有法蒂瑪醫院醫藥主任林志堅醫生、駐院兒科醫生山那拉雅南、近打扶輪社社長納那薛加蘭。