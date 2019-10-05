【2030年共享繁榮願景推介禮】敦馬：避免再有人逃稅 或推行新稅務

（吉隆坡5日訊）首相敦馬哈迪表示，政府正尋求改善現有的稅收制度，包括推出新稅務，以提高稅收的效率。

他今早為《2030年共享繁榮願景》主持推介禮後聲稱，我國過往所實施的稅收制度未能妥善執行，讓許多人得以逃稅；因此，政府將改善現有問題，確保稅收制度變得更完善。

不會增加人民負擔

他同時強調，政府所推出的任何新稅務，都不會給人民帶來負擔。

惟馬哈迪並未正面說明，所謂的“新稅”是否包括重新引入商品及服務消費稅（GST）。

大馬經濟研究院（MIER）早前提議，政府應重啟消費稅，但稅率應從6%調整至3%。

馬哈迪也曾表示，如果人民認為GST比SST好，也認為有必要重啟GST，那政府會考慮這項要求。

相盼大馬成新亞洲之虎 2030願景公平經濟分配

首相敦马哈廸在推介礼上致词时，也期许此愿景能让马来西亚崛起成为新的“亚洲之虎”。

他強調，共享繁榮願景意味著國家將實現更大的增長，為經濟帶來更大價值，帶領馬來西亞成為一個能競爭，一體化和有尊嚴的國家。

他指出，我們將恢復對市場和投資者的信心，並能將馬來西亞定位為新的“亞洲之虎”。隨著增長，經濟分配可做得更好。

“這個願景是為履行人民給政府信任的責任，幫助和保障人民的未來。”

馬哈迪解釋，共享繁榮願景是考慮了當前形勢和未來10年發展的情況下，延續過去所推行的願景，同時也符合聯合國2030年永續性發展目標。這是一個包容性發展方案，基於一個不能少的原則，不會遺漏任何人。

土著社會不被忽略

他表明，共享繁榮願景將涵蓋所有馬來西亞人。依據這一努力所推崇的平等概念，政府將優先考慮某些群體，包括B40低收入群、經濟轉型中群體、原住民、沙巴和砂拉越土著、殘疾人士、青年、婦女、兒童及樂齡人士，以便這些群體的社會經濟地位得以恢復，不至於被拋在後頭。

“《2030年共享繁榮願景》是2021年至2030年的國家藍圖或路線。”

馬哈迪披露，政府將會在下週提呈2020年財政預算案時推出共享繁榮願景，並將在2021年全面落實及納入第12和第13大馬計劃。

他表示，通過共享繁榮願景想達成三大目標，即尋求共同發展、解決財富和收入鴻溝，和成為團結、繁榮有尊嚴的國家。

他致詞中也駁斥有關希望聯盟政府和共享繁榮願景忽略土著權益和前景的說法。

他重申，政府了解土著在許多地方還落在人後。共享繁榮意味著土著社會不被忽略，需要加以發展，以便他們更具競爭力，能與其他族群平起平坐。

他也奉勸土著勿一味等待政府援助。當我們知道自己已落後，我們就要自覺地跑得更快，以便趕上前面的人。

他邀請全民同心協力實現共享繁榮願景的目標。

敦馬：前朝管理不當 我國未能成為發達國家

馬哈迪說，前朝政府的政策和管理不當，導致我國未能實現“2020年宏願”，成為發達國家的願景。

他聲稱，國陣政府在過去15年的錯誤政策及管理，是我國未能實現“2020年宏願”的原由。

因此，希盟政府才順勢推出“2030年共享繁榮願景”，制定一個全新成為發達國家政策和戰略，使所有馬來西亞人受益。

他強調，這將比2020年宏願更好，因為每個人都會享有繁榮。

他也重申，土著須“摒棄選”工作的想法，才能確保工作機會不會被其他人所搶走。

“雖然政府已設定欲給予援助的目標群體，但同樣獲得目標群體的配合，計劃才能取得成效。我們提供工作機會，但他們不想工作，我們想給他們大學教育，但他們對學習沒興趣，那我們將很難達成這一目標。”

貪污濫權阻國家經濟發展“毒瘤”

首相敦馬哈迪表示，貪污濫權歪風是阻礙國家經濟發展和財富分配的“毒瘤”，與扶持土著議程沒關連。

他在推介《2030年共享繁榮願景》致詞時提到，貪污濫權也對強化土著議程造成很大影響，紕漏使得理應受幫助的土著群體無法受惠，而不應得者卻又獲利。

他說，新經濟政策規定土著擁有至少30%企業股權的目標也尚未達成。

根據2015年國企股權資料，土著企業的股權從2011年的23.4%下滑至16.2%，非土著企業的股權則從34.8%下降至30.7%，而外資股權則從37.2%上漲至45.3%。

他強調，這最終的結果是，土著經濟鴻溝問題無法解決。這個毒瘤已化膿，須馬上清除。

切除毒瘤才能治好

“作為一個醫生，我的看法是，須切除毒瘤才能治好病。”

阿茲敏：2030新願景 經濟永續成長驅動器

經濟事務部長拿督斯裡阿茲敏指出，2030年共享繁榮願景（WKB2030）的推出是國家經濟永續成長、促進高收入經濟及加強人民購買力的“渦輪增壓”（turbo charge）驅動器。

他在2030年共享繁榮願景推介儀式上致詞時表示，由首相敦馬哈迪規劃的新願景，是促進國家經濟更具活力、能創造財富和讓全民共享繁榮的國家大藍圖。

他強調，全球經濟前景不明朗下，此時推介2030年共享繁榮願景正合時宜，而惟有透過對高科技及高效工業如航空航天業、數字經濟及農業高科技化行動，來擴大我國經濟的多樣性，政府深信能實現願景。

“透明化、問責和穩定的政府行政管理，將提高國內外投資者將大馬作為投資目的地的信心，為大馬塑造在革新和高科技新領域的就業機會。”“政府也對大馬青年寄以厚望，而此願景則能刺激他們的創意和提升‘千禧新生代’的參與感，以引領大馬邁入革新與高科技工業的卓越顛峰。”

阿茲敏聲稱，希盟政府也不會忽略城市與鄉區低收入和貧窮的人民，該願景創造的榮景也將確保他們都獲共享；而建基在成長、創造財富和廢除貧窮目標的上述願景，將讓他們擺脫貧窮和痛苦。他說，該部將負責監督2030年共享繁榮願景的落實進程，及其宗旨是否獲實現。而人民和政府將攜手以確保沙巴、砂拉越、西馬半島、城鄉區的農漁民、畜牧業、工人、德士司機、專業人士、大學生和青年都能共享國家的繁榮。

他提到，首相在1991年2月28日於一項大馬商業理事會活動上推展了2020年宏願，而在20年時間，成功的將大馬打造成新興工業化國，也成為了發展中國家的模範。“政府於1985年7月9日，生產和推出了國產車寶騰，是國家有能力邁入製造業和工業國的像征與標誌。”

前朝倉促推行自由化措施 國人股權跌 外國人卻升

阿茲敏表示，因前朝政府在一些政策倉促推行自由化措施，結果不僅造成土著股權從23%下降至16%，連非土著股權也下滑，反觀上升卻是外國人，這對人民尤其是穆斯林產生很大的影響。

他說，政府制定了2030年共享繁榮目標，誠如首相所言，只要人民給予積極反應，直接參與政府提供的機會，那全民共享繁榮才能實現；而新生代也應作好準備以迎接像航空航天業、數字經濟的科技工藝。

他直言，因外圍經濟充滿挑戰，政府才決定制定新政策，以便各族和各宗教人民能共同享有國家繁榮，且地位也獲提升。

阿茲敏聲稱，雖然2030年共享繁榮願景正式期限是2021至2030年，但其精神將率先在本月11日提呈國會的2020年度預算案中體現。

他強調，只要能維持4.5%至5%的國家經濟成長率，我國就處於邁入現實2030年共享繁榮願景的正軌。

而政府需公共和私人配合，加上致力於鼓勵外資的措施，2030年的成長率便可達標。