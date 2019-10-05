國能頒3538大專獎學金 讓B40家庭學生可深造

（沙亞南5日訊）繼去年發出945份獎學金之後，國家能源再接再厲，今年繼續通過“我的更好未來”（My Brighter Future）計劃，增加發放多達3538份大專院校獎學金，好讓B40低收入群體家庭的子女可以繼續深造。

“我的更好未來”計劃於2018年開始推行，志在為B40低收入群體家庭的子女提供大專院校獎學金。資料顯示，去年首批學生為945人，分別在7所國立大學升學，今年分別有1000名學生獲得在國立大學就讀學士學位的獎學金，另外各別有1000名學生在國立大學就讀文憑學位及在技術學院報讀文憑學位，以及538人在社區學院就讀文憑學位。

國能主席丹斯裡廖莫宜指出，自1993年起，隸屬國能的國能基金會（YTN）已斥資逾10億令吉獎貸學金，協助逾1萬2000名學生到海內外大學進修工程系、會計系與商科系。

包括住宿生活費

“在這項計劃下，不僅提供受惠學生學費，還包括住宿費及生活費，直到畢業為止。”

他笑言，My BF計劃並非是借貸或捆綁式幫助，不受任何合同所約束，所以受惠學生接獲獻議時都難以置信。

廖莫宜於昨晚出席“我的更好未來”計劃推介禮時表示，這些獲得獎學金的學生表現都相當不俗， 首批945名受惠學生當中，就有160人在第一季考試中考獲3.50的平均積分，甚至超過50%的受惠學生考獲3.00的平均積分。

“這項計劃今年擴大到技術學院，讓B40低收入群體家庭的學生也能選擇到技術學院升學。

另一方面，副首相拿督斯裡旺阿茲莎希望榮獲獎學金的年輕人繼續強化自身的軟技能之餘，也要成為一名有道德的人，不能忘了道德價值或宗教信仰。

她說，年輕人需掌握技術知識，軟技能及情商能力，才能面對未來的挑戰。“溝通、敏捷的思維及有能力評估，甚至掌握更多技能是現今社會非常看重的事。”

出席推介禮嘉賓包括教育部副部長張念群、能源科藝環境部副部長依斯納萊沙，國能首席執行員阿米爾。