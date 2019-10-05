【丹絨比艾補選】扎希：如國大黨讓出金馬崙 盼馬華展現開闊胸襟





（新山5日訊）巫統主席拿督斯裡阿末扎希針對丹絨比艾補選課題發表模稜兩可談話，指稱巫統及丹絨比艾的巫裔都希望改變，而馬華要保留傳統（議席），但他希望馬華展現開闊的胸襟，因為沒有什麼是不可能的。

丹絨比艾巫裔選民占56.9%

他今日出席巫統柔佛州代表大會，在會上致詞時說，丹絨比艾國席是馬華的傳統議席，但眾所周知當地的巫裔選民占56.9%。

阿末扎希也提到，“如果馬華有開闊的胸襟……”，這時台下的巫統成員不禁拍掌歡呼。

他也在記者會上補充，相信馬華一直都有開闊的胸襟，正如國大黨在金馬崙國席補選時讓路給巫統。

不過，他也在會上提醒巫統成員，勿邊緣化馬華，也不可忽略華裔選票，同時強調必須延續與馬華的兄弟情。

當記者在記者會上詢及候選人事宜，阿末扎希則回應，國陣將會以實地考察（field study）作為選出這次補選候選人的基礎。

他說，希盟原本應該於昨天公佈補選候選人，但最終僅宣佈是由土團黨代表上陣，因此國陣及巫統也要採取明智的做法，同樣不公佈候選人名字。

另外，阿末扎希指出，國陣最高理事會已決定，由國陣柔州主席拿督哈斯尼出任丹絨比艾補選的國陣競選委員會主席，巫統丹絨比艾區部主席拿督傑夫裡丁則出任競選行動室主任。

他在台上向巫統黨員宣佈這項消息時，也引來黨員呼喚要求他公佈候選人，但他僅表示，這需要與國陣成員黨討論後才能對外公佈。

阿末扎希在記者會上也說，國陣精神必須被延續，柔州巫統及馬華必須以共識作為一項決定的基礎，而國陣必須在補選中打敗希盟。

他說，國陣正在面臨考驗，不僅是丹絨比艾選民，乃至全國人民都非常關注這場補選，而國陣勢必要讓丹絨比艾重投國陣的懷抱。

因此，他認為，國陣必須為丹絨比艾選民帶來新的獻議（tawaran baru），而他將會與國陣及巫統柔州主席商討新獻議。

他表示，倘若國陣候選人在這場補選中勝出，這名候選人將會是首位在柔州創下歷史的人。

他希望全馬人民都已醒覺，並認為必須在來屆大選拒絕希盟。

出席代表大會者包括巫統署理主席拿督斯裡莫哈末哈山、副主席拿督斯裡莫哈末卡立、柔佛州聯委會主席拿督哈斯尼，馬華柔佛州聯委會主席拿督斯裡魏家祥、國大黨柔佛州主席阿威雅、伊黨柔佛州署理主席羅斯蘭。