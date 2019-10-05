​馬華：67物品起價 紅辣椒油漲88%最高

（吉隆坡5日訊）馬華政府監察組根據馬來西亞統計局官網的100樣物品價格變化作出分析，發現過去一年，國內有67樣物品的價格出現上漲現象，漲幅介於1至88%；另外，只有28樣物品的價格是下降，5樣物品的價格則保持不變。

其中價格漲幅最高的物品為紅辣椒油，漲幅高達88.06%。

這100樣物品包括蔬菜、水果、雞蛋、肉類、家用電器和電器用品、醫藥產品、食物和飲料、乳制品、食用油等。馬華政府監察組是依據這100樣物品價格在2018年6月至今年7月期間的變化進行分析。

馬華政府監察組總協調黃國輝召開記者會聲稱，這100樣物品中，有5樣物品的價格沒變化，及28樣物品價格是下降，但降幅介於1至7%。

****28樣物品價格下降

他披露，紅辣椒油的價格在2018年6月為每公斤9令吉55仙，但今年7月的價格漲至17令吉96仙，漲幅高達88.06%，是這100樣物品中價格漲幅最高的。

他也說，其他漲價的物品包括指天椒（46.28%）、西瓜（44.7%)、香皂（14.48%）、衛生紙（10%）、奶粉（8.25%）、電飯煲（8.39%）、蘋果（9.2%）、番茄（24.21%）等。

黃國輝強調，這100樣物品的價格變化是從馬來西亞統計局官網下載，所以都是有根據的。

詢及大部分物品價格上漲的因素時，他說，馬華政府監察組沒就此進行分析，但他認為，物品的供應和需求、銷售及服務稅（SST）及馬幣貶值是個中因素。

他指希盟政府在取消消費稅而以銷售與服務稅取代時，沒有有效的控制物品價格，導致百物價格上漲，讓老百姓生活受苦。

他相信，若希盟政府重啓消費稅，將會再掀另一波漲價潮，到時人民生活會更苦。

“當務之急，政府須正視百物價格上漲的問題，並找出漲價的真正原因，從而對癥下藥，才能改善人民的生活。”

“政府應專註搞好國家經濟，並穩定政局才能挽回投資者的信心，如此才能強化馬幣。”

馬來西亞統計局官網部分物品價格

紅辣椒油 每公斤 88%

紅辣椒 每公斤 66%

辣椒（進口） 200克 46%

西瓜（無籽） 每公斤 45%

黃瓜 每公斤 25%

番茄 每公斤 24%

牙刷 每支 16%

香皂 1包或3.85克 14%

衛生紙 10卷 10%

蘋果 每粒 9%

電飯煲1.8公升 每個 8%

奶粉 650克 8%

垃圾袋 每包10個 7%

雞蛋B等級 10粒 6%

顏色筆 12支裝 6%

牙膏 175克 5%