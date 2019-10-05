車禍現場救人再肇6車碰撞 消拯員逃劫1人脫臼







（麻坡5日訊）南北大道發生車禍，消拯員趕抵現場施救受困傷者之際，現場再引發另一宗6輛羅里及轎車連環猛撞事故，慶幸所有消拯員皆逃過劫數，惟有一員在施救受困的傷者時，不慎肩膀脫臼，被送往麻坡醫院治療。

此宗於今日清晨6時40分，在南北大道巴莪通往永平140公里處發生兩宗車禍，共釀成1死2傷，另有4人安然無恙；車禍共涉及8輛交通，分別有兩輛郵政局客貨車、一輛拖格羅里、兩輛5噸重羅里，以及3輛轎車。

今日清晨6時42分，柔州消拯局總部接獲投報後，派出消拯隊伍到事發現場施救。消拯員抵達現場時，發現是一輛郵政局客貨車撞及一輛拖格羅里，造成客貨車內兩名司機和乘客被夾在車內，至於拖格羅里司機則無事。

**2車禍釀1死2傷

當消拯員在搶救受困的兩名傷者時，突然有另一輛5噸重的羅里快速駛至，瞬間失控撞上3輛轎車，再撞向另一輛5噸重的羅里後部，還有另一輛郵政局的客貨車也遭撞及，引發6輛交通連環撞。

在第二場意外發生時，在現場施救傷者的消拯人員被突如其來的意外嚇得魂飛魄散，所幸大家皆逃過一劫，沒被撞及。較後，消拯人員繼續展開施救工作。

在第二宗連環撞事故中，現年41歲肇禍的印裔羅里司機當場被夾斃。

隨著發生了這兩宗意外，柔州消拯局總部接獲投報後，派出巴莪、武吉甘蜜和東甲共4輛消拯車為數25名消拯員到現場施援，並於今日上午約8時30分結束施救工作。

事發後，現場一片狼藉，並引發交通阻塞長達2公里。目前當局仍在調查有關車禍肇因。