移民局捉12黑人意外收獲 捕2涉網賭中國男

（八打靈再也5日訊）移民局今日淩晨逮捕違規黑人行動時有意外收獲，除了捉到12名尼日利亞籍黑人，也捕獲2名涉及線上賭博活動的中國籍男子！

移民局是今日淩晨零時30分，前往蕉賴9英里1座公寓展開的取締違例黑人行動，並在在9座公寓搜查的33間單位中，檢查23名外國人，並逮捕當中14人中，其中1人為女性，他們年齡介於20歲至40歲。

移民局總監拿督凱魯親自率領這項檢舉行動。他說，在這些行動中，大部分住戶拒絕合作，以致執法隊伍必須強行破門進入12間單位進行調查，而這些黑人也與執法人員捉迷藏游戲，有的甚至不顧危險躲藏在公寓窗口外面、一些則與不甘就範而與執法官員發生肢體沖突。

他說，昨日公寓曾發生黑人群毆的事件，涉及者全部已逃走，否則今晨的行動會有更多黑人被捕。

凱魯說，被捕的2名中國籍男子，官員從其居所內搜出6台手提電腦、18台手機及19台電腦硬碟，因此相信他們涉及線上賭博活動。兩人將被轉交給警方處置。

他說，所有被捕的14名男女，全部被帶回移民局在武吉加里爾的扣留營進行深入調查，當局目前援引1959/63年移民法令第6（1）條文（沒有合法入境證件）及第15條文（逾期逗留）進行調查。

另外，他說，有3名泰國籍女郎，因為所持護照顯示她們多次出入我國，當局懷疑她們在我國從事不道德活動，所以也會受到調查。