倪可敏：雞蛋挑不出骨頭 魏家祥批評人前應照鏡

（安順4日訊）行動黨霹靂州主席倪可敏表示，馬華總會長拿督斯里魏家祥在批評他移交教育部撥款給華校，模擬支票旁附有希望聯盟標誌之前，得先照照鏡子。

“過去任何一項政府工程，包括溝渠維修工程旁，都有'又一項國陣政府發展計劃'的告示牌，不知魏家祥對此事有任何評語?”

倪可敏形容魏家祥是在“雞蛋裡挑不出骨頭”後，才會發出這樣的言論。

他強調，他不想浪費太多的時間與反對黨進行口水戰，而希盟政府撥款給全津貼和半津貼華校，是史無前例的做法，也是他們辛苦努力的結果。

另一方面，巫統指責選委會將丹絨比艾國會議席補選日期訂在該黨代表大會同一日期，是故意為難該黨，倪可敏直指這是無中生有的指責。

“如今巫統可輕易更改代表大會召開日期，便可證明巫統子作出的是子烏虛有的指責。”

倪可敏今日在安順頒發43萬9000令吉撥款給5所華小，即安順鐘民小學、安順三民小學一校、安順三民小學二校、安順培養小學、雙溪泗里中華小學後向媒體指出，其實巫統或馬華的代表大會並非在明天就要舉行，而是訂期開會，如果遇上補選，他們隨時可以更改開會日期。

“更重要的是，華社必須了解，通過他們的選票可拒絕種族宗教極端主義政黨，支持中庸進步的希盟，讓國家和各族人民可一起邁步向前。”