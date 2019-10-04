統考特委會收集意見 多數認為教育體制失敗

（布城4日訊）“國家教育體制失敗、為何每換一個新教育部長就有新教育政策？”這是獨中統考特別委員會在收集各方對於統考意見時所出現的看法，唯當中沒有出現過猶如“叛徒”（pengkhianat）字眼之類的爭議。

特委會主席邱武英表示，在收集意見過程中，大部分受訪者都認為國家教育體制失敗，他們認為政府應該加強我國教學課綱及課程上的可持續​​性發展和一致性。

“當中，我聽到的是，為何每次有新的教育部長，國家就會有新的教育政策？這也是大家認為最常見的問題。”

他說，不同世代對教育也抱持不同的看法和意見，其中有人提出一個挺好的建議，即為何我們不將教學語言變得更加多元化？“大馬獨立已有62年，我們在這個社區已將近100年，但事實上，不是每個馬來西亞人都能掌握三語，而我們的教育制度未能讓我們發揮潛能。”

他說，整體而言，各相關組織代表希望政府能夠在教育體系上帶來更多改變、加強課程、讓教育更具包容性。

邱武英是今日與統考特別委員會成員，即穆斯林青年運動（ABIM）主席莫哈末萊米及董總署理主席拿督陳友信，在教育部召開記者會如此表示。

他表示，身為教育部的一員，他將會把所收集的各項矛盾觀點和看法納入報告中，就好比討論統考課題，就不得不討論國立學校和教育的問題。“我們是從宏觀的方面去探討這項課題，並列入報告內，因此它絕非一份簡單的報告。”

16日與朝野議員開會

與此同時，特委會將在10月16日（星期三）與所有朝野國會議員展開會議，徵詢和收集人民代議士對統考的意見，並冀希朝野議員可以放下黨派利益和歧見，以更開明的方式表達對承認統考的立場和建議。

他說，統考研究修訂工作已經來到最後一個階段，而特委會和國會議員們的見面，可說是整個研究成果的高峰。

“我們有信心能在10月杪提呈一份完整報告給教育部。”

“我之前原本建議分兩個階段提呈統考報告，但我認為應該結合各方的意見，所以決定一次性提呈完整報告給教育部。”

“這份報告內容涵蓋72名受訪者的談話記錄，每次的訪問將近2小時。”

對於教育部認為特委會應該在成立6個月內完成統考研究報告，邱武英說，特委會在去年10月才遴選出成員，並在10至12月之間，討論如何處理統考課題及安排和各相關單位代表見面，收集意見，然後在今年1月才真正展開研究工作，並在討論中發現許多有必要解決的技術性問題。

他認為，統考課題已經長達40年，特委會要求10個月時間去研究和完成報告是合理的，而特委會透過這種方式去進行研究，是讓各相關單位代表都有發言權。

“雖然特委會只有6個月的時間去進行研究工作，但是我們並不將自己局限在小房間內進行討論而已，相反地，我們努力找出交匯點，並敦促各方共同去討論和關注這項課題。”

邱武英表示，是他主動要求展延提呈這份報告，因為他希望親自撰寫研究報告內容的結果，當中涵蓋各利益相關者對統考的立場，包括個人、組織、學者和政黨等。

“我們希望能更加深入研究這個問題，並總結每名受訪者的觀點。畢竟，可能當中會出現一些矛盾和對立的意見。這也是一個國家議題，應該從民族精神去探討。”

他表示，特委會贊同公佈這份報告內容，唯最終決定權落在教育部長手中。

陳友信：確保報告完整 將晤沙砂團體代表

陳友信認為，特委會可以在本月杪提呈統考研究報告之前，與沙巴及砂拉越的團體代表會面，以確保統考報告足夠完整性。

他說，統考是屬於全國課題，特委會認為應該涵蓋所有人，包括東馬人民。

陳友信也是特委會成員，他是回應砂拉越華校董事聯合會總會主席拿督劉利民指特委會不曾與砂拉越的文教團體交流，因而質疑特委會研究統考報告的全面性如此說。

他說，特委會目前只見了沙巴、砂拉越教育局長及行政議員；原本已安排和東馬人民會面，卻因時間上無法安排，因而取消。“因此，有興趣會面的沙巴和砂拉越團體，可以在這一兩週內與特委會聯繫，我們可以配合。”

他說，特委會在寫報告時發現，他們只是見了一些政黨，並非全部，如誠信黨、公正黨，這是不公平的；因此，特委會安排時間會見國會議員，大家一同討論這個課題。

對於展延提呈報告一事，陳友信認為，教育部經同意，而且這個課題存在許久，申請展延提呈報告以作深入研究，也不是什麼壞事。

他也不願透露報告內容，而是促媒體也耐心等待，以讓特委會完成工作。