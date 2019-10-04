5英科技公司要來投資 哥賓星：證明大馬俱吸引力

（首邦市4日訊）通訊及多媒體部長哥賓星披露，5家英國科技公司包括Ideagen計劃來馬投資，這些投資也反映了大馬是具吸引力的投資地點，也可作為開拓東盟市場的跳板。

他為Ideagen卓越中心主持開幕禮致詞時聲稱，他在2月前往英國進行工作訪問，如今樂見這個成果。

他表示，大馬是英國在東盟的第二大市場，我國與英國在科技和數碼領域日漸增加的合作機會相當重要。

哥賓星提及，英國去年對我國的出口額達24億英鎊，從我國進口額也是24億英鎊。

他強調，越來越多英國科技公司來馬投資，證明他們對我國有信心，也證明我國邁向的是正確的方向。這不僅是對我國的經濟成長方面，也有助於提升創意革新與生產力。

出席活動者包括英國駐馬最高專員查爾斯海伊和Ideagen首席執行員本多克斯。

此外，查爾斯海伊說，Ideagen來馬投資象徵英國和大馬在科技領域的緊密合作，也顯示大馬政府在教育、科技，提供有利高科技公司經營環境方面的用心。

“近期公佈的IMD世界數碼競爭力排名中，大馬進步不少，排在第26位，相信日後兩國之間的科技公司有更多合作機會。”

本多克斯則指出，大馬積極培養科技人才，歡迎更多大馬科技人才加入Ideagen集團，相信在大馬設立卓越中心能讓該公司在全球的治理、風險管理、法規遵從（GRC）軟件領域中扮演舉足輕重角色。

他補充，當大馬和亞太區的業務不斷成長後，該中心將成該公司在區域的營運中心。