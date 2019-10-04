海事機構截停偷渡船 捕13印尼男女及舵手











（馬六甲4日訊）大馬海事執法機構昨晚逮捕8名涉嫌逾期逗留我國並準備偷渡回國的印尼籍男女，同時逮捕5名舵手，並充公一艘船及轎車。

森甲海事執法機構代主任阿茲曼今早在瓜拉寧宜海事執法機構召開記者會表示，該機構是於昨晚約8時45分，在瓜拉雪邦一帶的海域發現可疑船隻，上前截停並展開調查後，發現船上載有8名准備偷渡回印尼的外籍男女。

他指出，隨著外籍男女被捕，涉及偷渡活動的5名舵手也遭逮捕，執法人員充公一艘船及轎車。被捕的13人將在1959/1963年移民法令及2007年反販賣人口和反販運移民法令下接受調查。

他披露，被捕的8名外籍男女年齡介於23至36歲，被逮捕的舵手年齡則介於43至52歲。涉偷渡的外籍男女相信都逾期逗留，曾繳付1200令吉給代理，以便通過非法途徑偷渡回國。

“據了解，8名非法外勞在巴生一帶上船後，被載送到雪邦一帶等候，相信準備偷渡至印尼蘇門答臘、東爪哇或雅加達等。”

他表示，截至今日，該機構已展開17項逮捕偷渡客行動，共扣查144名偷渡男女及舵手。

他呼籲民眾若發現海上出現可疑活動，可致電999或聯絡該機構06-387 6730提供消息。

出席者包括該機構行動組主任莫哈末哈菲茲及後勤官員莫哈末依斯邁。