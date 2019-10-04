Bestino黃金投資案 高庭駁回投資者上訴

（怡保4日訊）投資者訴訟Bestino黃金投資公司的上訴案今日被怡保高庭駁回，投資者表示將繼續提出上訴，直到訴訟得直為止。

據一名投資者發言人的統計，今日約300名投資者聚集在高庭等候結果。今日審理此案的高庭法官拿督哈欣宣判駁回投資者的上訴，他在庭上並沒有說明上訴案被駁回的理由。

Bestino黃金投資計劃投資者起訴該公司董事案件是於2017年10月27日被怡保高庭宣判敗訴，投資者隨後向上訴庭提出上訴以訴訟Bestino公司。

當時承審此案的高庭法官拿督仄魯茲瑪是基於在公司法令第181（A）條文下投資者的欠款應由公司歸還而非董事，因此宣判投資者針對Bestino黃金投資公司4名董事的興訟敗訴。

促制保護投資者法令

這宗案件已維持了近10年，Bestino黃金投資公司的6764名投資者於2011起向公司追討4億100萬令吉投資金。2014年由5名投資者代表入禀法庭起訴該公司的4名董事。

投資者代表律師育迪斯塔表示，他建議辯護人繼續提出上訴。投資者代表哥巴蘭表示，他們對法庭沒有給予理由下就駁回他們的上訴感到不滿，他們將繼續提出上訴，直到訴訟得直為止。

他請求希盟政府促國家銀行釋放被凍結的2420萬令吉投資金額。他也促政府制定保護投資者的法令，制止類似投資計劃再次出現。