拉蒂花：行賄受賄皆犯法 獎勵公僕投報貪污

（巴生4日訊）反貪會主席拉蒂花聲稱，反貪會設有獎勵機制，鼓勵公務員勇於投報，不論是行賄或受賄同樣皆屬犯法。

她今早出席巴生西港為關稅局“關稅局打貪”活動主持推介禮時說，反貪會致力打擊各層面的貪污行為，確保為國家看守門戶的關稅局免受貪污行為的影響。

她強調，關稅局官員的工作環境及所擁有的權力，具高風險的貪污危機，但她促請官員不要以身試法，勿行賄或受賄。

她聲稱，行賄者也會被捕，但往往公務員不知道如何保護自身利益，最安全的方式是向反貪會舉報，不要感到害怕。貪污者一旦被定罪，可被罰款賄金的5倍或1萬令吉，視何者為高，或監禁不超過20年。

“希望關稅局能改變歷史悠久的貪污文化，提升形象，成為一個廉正機構。”

歡迎設廉正與品格獎

拉蒂花也歡迎財政部宣布，推出高達3萬令吉獎勵的“創意與革新獎”及“廉正與品格”獎項。她說，之前曾推行相關政策，將有助取得更有效和實質性的情報。

她表示，若公務員作出舉報，可獲一對一獎賞，這項機制也持續進行，這不是一項新政策，政府也會設計更多方式，讓人們勇於投報，提供充分及可信的情報。

針對州關稅局前主任涉嫌貪污賄賂一案，拉蒂花說，此案尚在調查中，目前正收集更多貪污情報，該會獲政府機構高層配合，就如關稅局配合打貪，進行逮捕、調查涉案官員。

“反貪會也與政府機構高層開會，包括警方、關稅局、移民局，並提出建議，如安裝更多閉路電視，資料備份、隨身攝錄機，以讓工作更具透明性。”

“我們將會收集各方的投訴，但只有投訴並不足夠，也要進行監督工作，一些案件複雜，往往涉及內部濫權、內部資料洩漏問題，反貪會將緊密跟進。”

關稅局接投訴79%涉貪

關稅局總監拿督柏迪阿都哈林則說，關稅局作為一個執法機構，擁有很大的權力，有權發出執照、進行稽查、評估等工作，因此他促官員須廉潔正直。

他表示，關稅局接獲許多投訴案件，其中79%是涉嫌貪污，但並非所有都證實為貪污案，該局會依據程序採取行動，包括革職或最終提控上庭。

他聲稱，該局也設有廉正小組，去年便接獲14宗案件，並進行調查及評估，若查實會採取行動。他鼓勵官員主動申報財產，免於被懷疑涉貪。

出席活動者尚有大馬西港私人有限公司首席執行員李萬達。