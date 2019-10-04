​教部模拟支票有希盟标志 魏家祥：政教分离喊爽

（亚依淡4日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥批评国会下议院副议长倪可敏，在移交教育部拨款给华校时，在模拟支票旁附上希望联盟的标志，并揶揄财政部长兼行动党秘书长林冠英说的“政教分离”只是喊爽而已。

魏家祥也是亚依淡国会议员，他今日在脸书专页贴出对比照片，指在国阵执政时代，因为不想将教育政治化，所以教育拨款的模拟支票只有教育部标志，可如今在“新马来西亚”，教育部标志却是与希盟标志并列。

他也留言指出，原来这么做的不只有倪可敏，还有他的堂兄倪可汉，令他不禁质疑难道在教育部标志旁附上希盟标志是希盟的最新标准作业程序？

“或者说行动党和希盟在用新的口号——政教不分离？林冠英现在有什么话说？政教需要分离吗？”

他也重提拉曼大学学院行政拨款被削减的事件。

他说，在国阵执政时期，拉大由1969年至2018年累积获得13亿5300万令吉拨款，但林冠英却在去年“创造历史”，削减拉大每年一般介于3000万至6000万令吉的拨款。

“更令人奇怪的是，林冠英不是教育部长，却突然攻击马华，并指希盟政府要政教分离，不会拨款给拉大。根据他的说法，希盟政府不拨款的主因，是拉大是由马华于1969年所创立。就因为这样，造成大批拉大学生受苦。”

拨款非出自希盟

魏家祥为此嘲讽林冠英，并要求对方确认希盟确实希望政教分离，否则倪可敏移交的模拟支票何以同时出现教育部和希盟标志，令人质疑教育部是政党附属组织。

他也否定有关教育拨款出自希盟的可能性，在他认为，就算是这样的情况，希盟也不可能使用教育部标志，否则只会让人觉得异常怪异。

他说，事实是有关的教育拨款是政府的拨款，也是人民的钱，不是来自希盟，希盟却连这都分不清楚。

他也嘲讽，还好倪可敏没有要求在学校竖立写着自己名字的牌子。

“总结来说，行动党领袖常常不一致，更糟的是他们说的和做的都不一样。我也要借问，不知林冠英在2020年度财政预算案，又会用什么借口或伎俩来否决拉大的拨款？”