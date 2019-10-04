妻攜兒與情郎私奔 若到柬尋人恐嚇槍殺夫

（吉隆坡4日訊）柬埔寨女子嫁來大馬，與丈夫結婚8年並育有3名孩子後卻移情別戀，搭上一名同鄉男子，最近更在情郎的協助下，帶著3名孩子返回柬埔寨娘家一去不返，丈夫懇求妻子帶孩子回家，繼續跟他過日子。

來自柔佛拉美士的承包商江泰如（48歲）今日向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜求助時說，如果妻子願意帶孩子回來，他可以不計前嫌。

他表示，妻子回到娘家後，曾要求他匯款支付3名孩子的生活費，在他逼問下，妻子才坦承有外遇的事。

“她是在去年返回柬埔寨更新護照時，認識了這名情郎，她已經表明不會帶孩子回來，還說她的父母逼她改嫁給這名男子。”

要求夫付孩子生活費

詢及為何不親自到柬埔寨娘家尋找妻兒，他解釋，妻子曾警告他不要過來找她們，否則會找人槍殺他。

江泰如與現年38歲的妻子是在2012年在大馬註冊結婚，育有2和4歲的女兒以及6歲的兒子。妻子是在今年7月24日，帶著3名孩子離家出走，還帶走結婚證書以及3名孩子的報生紙。

他指出，他是在國內認識當家庭女傭的妻子，兩人認識半年後便註冊結婚。

他說，結婚8年來，他們夫妻感情並沒有出問題，直到今年初開始，妻子經常打罵孩子，拿孩子當出氣筒，甚至還用水管打孩子，導致孩子身體瘀青，讓他十分不滿而責備妻子。

他認為，妻子早有預謀要跟情郎私奔，所以才一直打罵孩子來激怒他。

他表示，妻子是通過情郎購買機票，才順利帶走孩子返回柬埔寨娘家。

“她說要讓3名孩子留在柬埔寨唸書，並且一直跟我討錢，說要支付孩子的生活費。”

今年8月，事主通過妻子的一名同鄉，將1320令吉交給妻子。之後，妻子還要求他支付2500令吉，但是事主基於妻子不肯把孩子帶回來而拒絕再付錢。

求助大使館尋孩子下落

張天賜表示，他將協助事主尋求柬埔寨駐馬大使館，希望可以找到3名孩子的下落，把他們帶回馬來西亞。

不過，他透露，根據他的經驗，要把外籍妻子和孩子帶回大馬的成功率很低。

他說，去年投訴部共接獲13宗外籍妻子帶走孩子的投訴，而今年截至目前為止則有8宗，成功率只有20%。

他奉勸迎娶外籍新娘的大馬男子要善待妻子，畢竟她們遠離家鄉，人生地不熟，需要丈夫更多的呵護和關心。