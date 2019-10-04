馬智禮：確保納入各造意見 展延交統考報告合理





（吉隆坡4日訊）教育部長馬智禮認為，獨中統考特別委員會（PPDUEC）為了將報告做得盡善盡美，以確保不會有任何一方被遺漏，而要求更多的時間完成報告，是非常合理的。

他表示，教育部最初給予委員會的期限是6個月，但是委員會要求延長期限，以盡可能收集更多方面的意見，目前他們的名單中尚有許多組織和代表仍未進行會談，包括國會議員。

不確定Telegram洩露PT3考題

“我看到他們非常努力的希望能完善這份報告，竭盡所能的納入各造的意見，不希望有人被遺漏在外，因此我覺得他們的要求是符合邏輯的。”

他今日出席“馬來西亞血癌基金”推介儀式後對記者強調，這已經不是拖延與否的問題，而是委員會要廣納更多的建議，讓報告更趨全面，以便政府能夠做出更成熟及能夠達成共識的決定。

針對中三評估試（PT3）疑似發生嚴重洩題事件，馬智禮指出，考試局今日將發表文告，一切以文告為準。

詢及網上流傳有關試題是通過手機軟件“Telegram”洩露，他表示無法確定，需要等待考試局的官方回應。

目標籌百萬醫費 血癌少年獲34萬捐款

由愛馬慈善機構發動的“馬來西亞血癌基金”獲得教育部全力支持，成功為16歲血癌少年陳志傑籌獲逾34萬6000令吉醫藥費，公眾和企業受促慷慨解囊，早日達到百萬令吉的籌款目標。

本報於9月9日封面報導陳志傑的故事，年紀輕輕的他接連遭遇母親逝世、父親殘疾的悲慘經歷，後又被確診血癌末期，在政府醫院接受電療失效，如今生命唯一的曙光便是籌獲百萬令吉到私人醫院接受更先進的CAR-T治療。

馬智禮在致詞時指出，教育部會盡一切努力來協助陳志傑及患病的學子，不希望再看到任何一條生命隕落，也不想看到父母失去孩子。

他分享自己的故事時說，他理解身邊人被疾病奪走生命的傷心，因為他的一名朋友就是因血癌而逝世。

“血癌並非絕症，關鍵在於早期治療，我非常支持愛馬慈善機構推行的血癌醒覺運動，並希望將此運動帶到各院校，不要再有學生因為疾病而喪生。

截至10月3日，愛馬慈善機構共為陳志傑籌獲16萬3300令吉；在今日的推介活動上，數家企業機構慷慨解囊，共捐出了18萬3000令吉，其中火幣馬來西亞捐助10萬令吉、KOLS捐助5萬令吉、Medtron捐助3萬令吉。這也讓籌款數字得以大躍進，目前的籌款數額為34萬6300令吉。

出席活動的嘉賓包括愛馬慈善機構主席拿督祖卡菲裴裡、理事崔惠萱、火幣馬來西亞創辦人陳燕燕等。

教部盼統考特委會速呈報告

（八打靈再也4日訊）教育部希望獨中統考特別委員會（PPDUEC）可盡快提交報告至內閣。

該部發表文告聲稱，針對獨中統考特委會主席邱武英10月2日接受《透視大馬》的採訪，教育部了解到，獨中統考特委會向教育部提呈的報告結果和建議書尚有20%工作未完成。

文告表示，特委會指報告預計將在10月底完成，因此教育部希望不會再有任何延誤。

“內閣在2018年10月指示成立獨中統考特委會，其任務是自該日起6個月內完成報告。”