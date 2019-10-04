敦馬：以為會輸 設來困國陣 競選宣言自作自受

（八打靈再也4日訊）希盟上台執政已有年多，首相敦馬哈迪醫生今日承認希望聯盟在去年大選前擬定的競選宣言具有難度。新政府在執政後，在落實競選宣言時反而是自做自受，讓自已成了“受害者”。

他坦誠，希盟以為會在2008年509大選輸掉，所以把一些難以實現的承諾列入競選宣言，當時的想法是希盟輸了大選，國陣就會被困。

他今日為亞太法律協會大會主持開幕致詞時說：“我們現在執政了，令自己成為本身競選宣言的‘受害者’。”

無論如何，他強調，希盟一直致力於廢除嚴苛的法津，惟由於一些涉及修改憲法的法律是需要2/3的支持，使希盟政府面對難題。

他表示理解人民想要盡快看到改變，很多人迫不及待要一些法律馬上被廢除，而實際上，這是不可能的，這也是希盟被批評沒有兌現承諾的原因之一。

“在大選許下承諾很容易，但是，勝了後要兌現有關承諾談何容易。”

保證依法管理國家

另一方面，馬哈迪向人民保證，希盟政府將根據法治管理國家，而不是像前朝國陣政府實行厲苛的法律。

他說，當政府依法管理國家時，人民將會有安全感。

“嚴苛的法律導致人們很沒有安全感，因為他們可以在無需審訊下被逮捕和拘留，盡管前朝政府廢除了內部安全法令，但卻以另一項不良的法律代替。”

他說，希盟政府將廢除嚴苛的法律並出台新法令，因為我國需要有好的法律，而不是嚴厲的法律。

他指出，要出台新的法律以取代現有的一些嚴苛法律，必須遵循一些程序，即必須要在國會有三分二多數支持。

“對於一些涉及憲法的法令，我們要獲得2/3支持才能修改，由於我們無法獲得三分二，所以仍困在舊有的法令，例如政府去年9月曾試圖廢除反假新聞法案，但由於沒獲得足夠的支持而無功而返。”