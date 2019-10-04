【港反修例示威】 香港經濟遭遇空前挑戰 李嘉誠捐10億助中小企







（香港4日訊）因應全球經濟放緩，加上香港經濟因反修例示威僵持多月未能落幕而面臨前所未有的挑戰，為支持中小企業渡過時艱，舒緩壓力，李嘉誠基金會今日宣布捐資10億港元（約5.3億令吉），配合特區政府支援措施和發放機制，及時幫助有需要的香港中小企業。

至於有關細節，李嘉誠基金會主席李嘉誠表示將會與港府商議。

盼起帶頭作用

李嘉誠指出，配合港府新宣布的20億中小企業備用資金，期望基金會這10億能起帶頭作用，他亦歡迎各界提供意見，合心合力，集思廣益。

援緊急法為禁蒙面立法

據港媒報導，鑒於反修例示威者在中共十一建政70周年當天的暴力升級，香港特首林鄭月娥已決定援引《緊急法》來訂定《禁蒙面法》，以止暴制亂。

香港行政會議今早召開特別會議，決定引用《緊急情況規例條例》（簡稱《緊急法》）為禁蒙面立法。參與會議的立法會議員有葉劉淑儀、張國鈞、任志剛、羅范椒芬等。

有指政府認為《禁蒙面法》可賦予警方更大權力應付示威，不擔心會影響人身自由。

《禁蒙面法》主要針對市民參與政治活動時不准蒙面，特別是非法集會及游行，但有合理辯解除外。此外，警方目前最多可拘留被捕人士48小時，港府正研究引用《緊急法》延長拘留時間。

大批市民上街抗議

香港人權監察發表聲明強烈反對港府引用《緊急法》，繞過立法會試圖強行訂定緊急立法。人權監察也反對在現階段禁止市民蒙面。今早特別會議進行期間，大批市民又湧上街頭抗議港府這項決定。

立法會16日復會撤修例

香港政府今日在憲報通報，特首林鄭月娥按照《立法會條例》第542章9（2）條公布，立法會將在本月16日復會，展開2019至2020年度新會期。

依照慣例，特首會在新會期首次會議上發表新的施政報告，而港府早前已預告，復會時會動議正式撤回《逃犯條例修訂草案》。

立法會主席梁君彥透過議會秘書向議員發出通告，指特首會在16日發表新一份施政報告，而他會視內委會建議，決定是否批准保安局局長李家超在會議上宣布正式撤回修例。

香港立法會大樓於7月1日遭反修例示威者闖入，內部多處設施遭嚴重破壞，迫使立法會宣布提早兩周休會。立法會秘書處日前指，大樓修復大致上已完工。不過，大樓地下的玻璃外牆要到明年2月才能換完。