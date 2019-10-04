【彈劾特朗普調查】 不理彈劾再邀外國介入 特朗普吁中查拜登父子







（華盛頓4日訊）美國總統特朗普捲入的“通烏醜聞”持續發酵，儘管國會對此已展開彈劾調查，特朗普昨天再次邀請外國勢力介入，呼吁中國調查明年大選潛在對手拜登及其兒子亨特是否濫權及貪腐。

特朗普指亨特在2013年12月利用陪同時任副總統拜登訪華的機會，為其基金會籌集了15億美元（約63億令吉）的投資資金。不過，特朗普沒為這項指控提供任何證據，亨特已多次否認涉及任何違法行為。

特朗普表示，中國應該對拜登父子展開調查，因為在中國發生的事情和在烏克蘭發生的事情一樣惡劣。不過，他指自己未有直接向中國國家主席習近平提出調查兩人，但認為“這是我們可以開始考慮的事情”。

由於拜登競逐民主黨總統參選提名，特朗普此舉已屬違法。

拜登競選陣營抨亂來

特朗普是在被問到7月25日和烏克蘭總統澤連斯基的通話時，突然提起中國。他聲稱，中國和美國達成私下協議是因為拜登父子，並指他們稱之為賄款。

拜登競選陣營發言人回應指，特朗普渴望抓住這些陰謀論，但實情是獨立、可信的新聞組織已揭穿陰謀論的真相。她形容，特朗普在全國電視上亂來，並且已崩潰。

傳6月向習近平提要求 白宮：所有對話都恰當

據美媒報導，特朗普早在6月已向習近平提出調查拜登父子的要求，同時與貿易談判及香港反修例示威風波掛鉤。

美國有線新聞網絡（CNN）昨天引述兩名消息人士指，美中元首曾在6月18日通電話，期間談及兩位明年美國總統大選的潛在對手拜登和民主黨女參議員沃倫及香港問題。特朗普在電話中亦向習近平表示，只要美中貿易談判取得進展，就會對香港的示威保持沉默。

不過，有中國外交官向CNN表示，北京方面無意捲入美國的政治。

白宮被問到特朗普與習近平的電話對話時，沒否認提及拜登一事。發言人格里沙姆指，有效的外交其中一個重點是世界領袖與總統可暢所欲言，因此這些對話內容須保密，而白宮不會就特朗普每個對話內容發表意見，強調所有對話都是恰當的。

特朗普烏克蘭總統通電 美國防部否認聆聽對話

美國國防部表示，總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月通電話時，沒有任何國防部人員在場聆聽。

五角大樓發言人霍夫曼昨天在例行記者會上說，國防部法律顧問辦公室已指示，提交與烏克蘭有關的所有文件與紀錄以供編目和審查。而國會委員會正在探討由國防部總檢察長主導一項調查的可能性。

特朗普早前被指在電話中要求澤連斯基協助調查拜登父子，但他否認涉及任何違法行為。

美批准向烏克蘭售武器

美國國務院今天批准向烏克蘭出售總值逾3900萬美元（約1.6億令吉）的武器，包括150枚“標槍”反坦克導彈、10台導彈發射器以及其他相關設備。

報導指，烏克蘭總統澤連斯基7月25日與特朗普通話時，曾提及這款反坦克導彈。

美國財經新聞台CNBC報導，此次軍售在兩國領袖通電話前已敲定，與“通烏醜聞”事件中爭議焦點的軍費援助無關。

特朗普被指在該次通話中，以擱置2.5億美元的軍費援助向烏克蘭施壓，要求對方調查拜登父子。