沙州貨倉起獲 逃稅保健品料值千萬





（亞庇3日訊）警方根據情報，上週六突擊檢查下南南一間貨倉，起獲398箱共24萬瓶的逃稅及未經衛生部批准，相信絕大部分來自中國的保健品，估計貨物市價介於240萬令吉至1560萬令吉。

警方逮捕了11男和1女，年齡介於21至65歲，包括一名相信是此案關鍵人物的57歲砂拉越華裔男子。

沙巴警察總監拿督奧瑪今日在甘拜園沙巴州警察總部的貨倉召開記者會時指出，反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）、刑事調查組及政治部在獲取民眾情報後，於9月28日，約早上11時，突擊檢查下南南Sri Kemajuan一間無招牌的貨倉，發現了大批保健品。

“由於負責人無法出示由關稅局和衛生部發出的相關准證，因此警方當場逮捕了12名涉案者。”

奧瑪說，初步調查，這些保健品相信是從砂拉越送來亞庇，用於供應亞庇、斗亞蘭及其他鄰近地區的市場。

他也說，每瓶保健品的售價最低10令吉，最高65令吉，因此估計保健品的市價總值介於240萬令吉至1560萬令吉。

警方也相信貨倉外停放的2輛羅里及1輛客貨車涉及運送有關物品，連同車內的現金9205令吉一併帶回警局。

奧瑪表示，此案尚在調查，所有嫌犯將被扣留至本週末。

警方援引了1967年關稅法令135（1）（d）條文、1984年藥物及藥妝品管制條例7（1）（a）來調查此案，並表示有關嫌犯一旦罪成，可在1952年販賣藥物法令12（1）條文下判刑。