交棒屬希盟共識 安華相信敦馬守諾

（沙亞南3日訊）公正黨主席拿督斯里安華說，雖然首相敦馬哈迪與他之間，沒有定下一個明確的交棒日期，但他有信心基於希盟共識，馬哈迪會遵守早前立下的協議和承諾交棒予他，因此他正面看待交棒一事。

他指出，至今他沒看到有權力轉移的問題，並滿意（交棒）持續性的保證。

“他（馬哈迪）會遵守承諾轉移權力給我，最重要交棒是基於希盟共識，這是希盟在2018年大選的決定。”

安華今日在雪州沙亞南瑪拉工藝大學總校與大學生進行對話會後，被媒體追問馬哈迪今早表明，會視情況而定才交棒時，這麼表示。

他說，他和馬哈迪之間向來都有著關於首相權位交棒的討論，並形容這是一個可以公開詮釋（open interpretation）的討論。

詢及所謂的遵守承諾，是否意味馬哈迪會在明年5月卸下首相領導棒子予他，安華沒有明確回應此事，只表明稍後會討論出一個（交棒）日子。

“坊間要說我和馬哈迪之間，沒有針對交棒進行討論是不正確的。”

另外，提到商界認為沒有定下明確的首相權力轉移日期，將產生許多不確定性和焦慮，並影響投資氛圍，他駁斥這種說法。

他說，馬哈迪是希盟首相，馬哈迪做出的決策就是希盟政策，所以就算卸任後也會得到貫徹，商界沒必要感到焦慮，我國未來仍充滿確定性。不過，他認為沒必要在交棒的明確日期上繼續大作文章，因這會剝奪現任首相的角色功能。

“我不認為這（交棒）是問題，盡管無從阻止人們的揣測，但我腦海很清楚（會繼承首相一職），只是除了一個很明確的日期。”

針對公正黨元老兼顧問理事會署理主席形容，不能過於相信馬哈迪的發言，因馬哈迪可能再多做3年首相到下屆大選為止，並形容安華、林吉祥、慕尤丁和莫哈末沙布等人在馬哈迪面前都不敢吭聲，安華認為，這些都是賽胡申的個人看法，用意是對政改之路做出一些提醒，秉持的是一份善意。