夫冤死3個月案無進展 遺孀抵馬委律師討公道





（巴生3日訊）一名53歲中國籍男子於5月16日獨自來馬旅遊，計劃6月14日返回中國，豈料期間卻在酒店廁所遭人雙手從背後反綁，雙腳和嘴巴也被綁而死。死者的妻子不滿事發3個月後，此案仍沒有任何進展，因此通過律師促請警方可以給予交代，替冤死的丈夫討回公道。

這名45歲的中國籍妻子王翠琳今日通過律師蕾努卡的安排在記者會上申訴，她的53歲丈夫謝寧來馬旅遊遇害的案件。

代表律師蕾努卡說，死者抵馬後每天都與王翠琳保持聯繫，一直到6月11日就失去聯繫，於是王翠琳只好通過在馬的中國籍友人，到酒店了解情況時，工作人員因不允許透露客人資料拒絕給予任何的消息，友人只好空手而歸。

她指出，該名友人於14日再次到該酒店，尋找王翠琳的丈夫，最終通過警方的介入，打開酒店房門後，發現其丈夫慘死在廁所內。過後，女事主馬上飛抵大馬處理丈夫的身後事。

“警方事發後曾逮捕數名人士助查。但是至今案件沒有任何進展，因此死者妻子希望警方可以給予交代。我們也會和警方與檢警察屬了解情況。”

首次分開即陰陽兩隔

另外，王翠琳說，她與丈夫鮮少分開，沒想到首次分開就陰陽相隔，等到的卻是丈夫冷冰冰的屍體。

她說，她90多歲的家翁自接獲丈夫離世的消息後，受不了打擊而身體變得很弱，希望他可以看到為兒子討回公道的時刻。

“丈夫是家族生意的掌管人，所有生意上的事務都是由他打理，可現在隨著他的離開，所經營的工廠也快倒閉了。案發至今沒有任何進展，我不知該如何向家人交代。”

王翠琳說，由於她的中國簽證即將到期，無法長時間逗留在大馬，因此由委託的律師跟進案件。