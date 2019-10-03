偷摩多運邊境脫售 警逮11人破匪黨







（吉隆坡3日訊）偷摩多匪黨從3個月前開始，將偷來的摩多運到同黨經營的修車廠後，為摩多換上新的引擎殼和底盤殼，再運往馬泰邊境以2000至4000令吉脫售，結果警方接獲情報後，逮捕11名年齡介於24至34歲的嫌犯。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天下午在冼都警區總部召開記者會上說，這11名嫌犯是於上個月17至24日，先後在雪隆、森美蘭及吉蘭丹遭冼都警方逮捕，他們分別是10名巫裔和1名華裔男子。

同黨車廠換引擎殼底盤殼

他指出，警方調查顯示，這個偷摩多匪黨活躍已經3個月，他們各司其職，其中2人負責偷和賣、1人負責刻印系列號碼。他們將偷來的摩多運到其中2人共同經營的修車廠後，為摩多換上新的引擎殼和底盤殼。

他說，根據了解，嫌犯以150令吉購買一個新殼後刻印系列號碼，摩多換上新殼後被運到吉蘭丹，以供應馬泰邊境的市場需求。

另外，馬茲蘭說，警方在行動中也起獲2的輛摩多、4個摩多引擎殼、1個摩多骨架、幹案工具如已改裝的萬能匙，以及刻印引擎號碼的機器，總值11萬2000令吉。

不過，他指出，被捕嫌犯中有2人已獲警方保釋，餘者仍被延扣，並在刑事法典第379A（偷車）條文下受查。

此外，他披露，市警在今年首9個月，共接獲2084宗摩多失竊投報，同比去年2342宗減少258宗（11.02%），期間警方共逮捕80名偷摩多嫌犯，起獲4輛報失摩多。