馬青：不宜超過3% 重啟消費稅，好

（吉隆坡3日訊）對希盟表示將會檢討是否重啟消費稅，馬青總團長王曉庭表示歡迎，並建議基於當下經濟不景氣，普遍人民生活捉襟見肘，消費稅率不宜超過3%。

她認為，政府可先收集各階層人民的意見，以便推出最適宜的稅率和配套。

“我國目前情況而言，國陣時代的消費稅制度不適合照樣全盤重啟，因為現在全球的局勢已不同，人民的情況也有很大的不同了，希盟有需多做一些功課，必須以保障中低收入群體， 即M40和B40為主軸，再適當調整其他細節。”

她於今日發文告說，希盟在消費稅課題上的U轉，對於國家和經濟是正面的，而且也還了消費稅一個“清白”。

還消費稅一個“清白”

她說，站在提倡建設性在野黨的立場，她不會為了反而反，因消費稅的確是比目前希盟所落實的消售與服務稅更公平與透明，這是世界公認的；因此重啟消費稅雖是希盟政府倒退的一步，卻是讓國家往前跨了一大步。

“希盟政府必需要面對現實，務實問政，雖然他們的謊言已一而再被揭穿，但為了國家人民，他們必需負上責任，勇於認錯；而不是再次將問題賴到前朝身上。 ”

王曉庭說，消費稅對社會各階層而言是一種更公平的稅務制度，目前全球經濟不景，加上國家的經濟在過去一年被希盟弄得苟延殘喘，消費稅相信可以協助政府渡過這個難關。

“人民到今天為止，相信已看清楚過去希盟是如何以謊言來愚弄及煽動人民，在野黨已無需再落井下石，人民對希盟已是從失望轉成近乎絕望。”