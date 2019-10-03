夫婦薄利多銷 RM1.90一碟燒雞飯











（昔加末3日訊）一對夫婦租借市議會食檔賣燒雞飯，每份1令吉90仙，還附送一碗湯和一杯白開水，希望通過薄利多銷吸引更多顧客。

來自昔市古當卡南的迪祖（36歲）表示，他和泰裔太太諾查拉（38歲，來自泰國東部北柳府）售賣的燒雞飯，含一碗油飯和一片雞肉，還有甜汁、青瓜、蔥炸、芫荽和辣椒。

他受詢時披露，市價每份燒雞飯從3令吉50仙至7令吉不等，一些顧客享用其1令吉90仙燒雞飯後覺得物有所值，也明白他們的賺頭不多，因此有者自願繳付2令吉不找零。

“我售賣的茶水和一般食檔同價，不過不喝茶水的顧客，可索取免費的白開水。”

他表示，過去5年來，他和太太在昔市各區經營各項飲食生意，不過生意都無法上軌道。

他說，一年前夫妻倆向市議會租獲昔市巴剎旁的小檔位經營早餐店，後來自覺影響到隔檔早餐店的生意，於是改在晚上售賣生鍋，可是生意依然做不起來。

迪祖表示，他從一位友人口中得知，登嘉樓甘馬挽有間1令吉90仙燒雞飯，並在上網搜尋後獲悉大馬其他地區也有同價的燒雞飯食店。

他和太太盤算後，估計每盤燒雞飯的賺幅介於10仙至20仙之間，而在低廉食檔租金150令吉和不必花費增聘員工的因素下，相信這門生意仍有薄利可圖。

他表示，加上他的5歲長女、3歲長子和1歲半幼子也愛吃燒雞飯，於是夫婦倆於兩個月前推出1令吉90仙燒雞飯，一開始每天只賣出3只燒雞而己，如今倍增至日銷6至8只燒雞，而每隻可賣16份燒雞飯。

他說，他的顧客群來自三大民族，堂食和打包兼有。有位顧客天天同一時間報到，也有人曾經打包70包。他的肉雞購自昔市巴剎路一位華裔業者，每公斤售價介於5令吉80仙至6令吉70仙。

除了和太太經營燒雞飯檔，他也是一名載送海鮮的羅里司機。每天凌晨1時30分，他從昔市出發前往馬六甲，再於清晨6時返抵昔市下貨，並在清晨7時下班後徒步到食檔，幫忙太太經營燒雞飯店。該食檔營業時間為早上9時至下午2時，每逢星期五休息。