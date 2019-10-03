沈志勤：防範非洲豬瘟 禁用廚餘餵豬

（瓜拉冷岳3日訊）農業及農基工業部副部長沈志勤指出，國內養豬業者受促做好3件事，以防範非洲豬瘟入侵。

“首先，他們必需停止以廚餘餵養豬隻；第二，養豬場要提高生物安全，要做到消毒、清潔及衛生，不讓閒雜人士進入，所有工作人員進出都要經過消毒；第三，經銷商來養豬場買豬時，把運輸工具如羅里必須進行消毒，更不能進入農場與豬隻接觸，因為運輸工具已被其他國家證實是傳播非洲豬瘟的主因。”

他強調，豬農在這方面扮演絕對重要的角色，若他們與政府充份配合，他有信心非洲豬瘟不會進入大馬。

籲別吃乳豬

他今日在瓜拉冷岳獸醫服務局召開記者會發表上述談話時，也呼籲民眾別吃乳豬，以停止越南乳豬進口我國。

他說，我國從國外進口的豬肉產品有1萬1000公噸，多數是來自歐洲、澳洲等國，也有少數來自越南的乳豬進口。

沈志勤表示，政府已竭盡所能做好非洲豬瘟的防範工作，包括獸醫局也到養豬場提取樣本檢驗、進行野豬樣本檢驗等。

他補充，該局已在全國11州的商業養豬場進行臨床調查，至今在499個約82.2%養豬場的調查中，並未發現非洲豬瘟爆發的跡象。

“政府會檢查每個從國外進口的豬肉產品貨櫃，也會嚴密檢查從10個疫情國家回國旅客的入艙行李和手提行李，以防止非洲豬瘟。”

3天演習加強防範疫情能力

獸醫服務局與各相關部門已展開3天非洲豬瘟疫情演習，以提高各部門應對疫情的能力，加強我國對非洲豬瘟的全面防禦與監控。

沈志勤指出，非洲豬瘟疫情演習有8個步驟，即啟動危機管理室、展開初步調查、啟動快捷行動小組（rapid action team，簡稱RAT）、監督區域和醒覺運動、銷毀受感染豬隻、消毒與解剖（dis-insection）、執法及實驗室樣本測試。

他說，參與單位包括獸醫服務局總部和各州執法組、半島國家公園及野生動物保護局（PERHILITAN ）、皇家警察（PDRM）、國防衛隊（ATM）、地方政府（PBT）、博特拉大學（ UPM）、吉蘭丹大學（UMK）、禽畜業聯合總會（FLFAM）、 國家天災管理機構（NADMA）及養豬業者。

獸醫服務局總監拿督科沙尼桑慕丁表示，演習的挑戰在於發覺不足之處，從錯誤中學習，以期減少錯誤的發生，同時也有助改進各相關機構與官員面臨非洲豬瘟疫情爆發時的應對措施。

非洲豬瘟是一種動物疾病，可導致豬隻和野豬近100%的死亡。截至2019年9月27日，有10個亞洲國家即中國、蒙古、越南、柬埔寨、緬甸、朝鮮、韓國、寮國、菲律賓及東帝汶已爆發非洲豬瘟疫情，其中東帝汶在今年9月26日發生了非洲豬瘟疫情。

全馬有607個養豬場，其中有479個在半島、45個在沙巴及83個在砂拉越。其產值是36億令吉，豬肉產量有21萬3000公噸，豬肉自給自足佔93%。