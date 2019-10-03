私梟仿造關稅局稅印 私煙售價廉牟利







（龍溪3日訊）國內香煙價格昂貴，導致走私活動屢禁不止，皇家關稅局兩個星期內，在取締假稅印與走私香煙上，便充公價值18萬1300令吉的非法香煙及逮捕29人。

關稅局總監拿督斯里帕迪阿都哈林指出，當局於上月22日至本月4日在北馬與巴生河流域一帶展開取締行動，共充公23萬5000根白香煙與5萬6400根丁香煙，逃稅總額高達15萬7800令吉。

充公逾18萬元私煙逮29人

其中，假稅印香煙有22萬根白香煙與2萬6200根丁香煙，價值達2萬2000令吉，逃稅總額14萬7600令吉。

他說，假稅印香煙是指偽造稅印貼在香煙盒上，讓消費者以為獲得關稅局認證。

“這些假稅印和關稅局使用的印章非常相似，肉眼無法辨別，官員必須用檢測儀器才能辨別出稅印章的真偽。”

不過，他提醒民眾，可以通過香煙的價格判斷是否屬於假稅印，如果每包低於10令吉，卻貼有稅印的香煙，很大機率是假稅印香煙。

他促請商家別售賣假稅印及走私香煙，該局將展開大型取締行動，並調查提供假稅印的供應方。

根據日本煙草國際有限公司（JTI）今年4月所頒布的調查報告，我國非法香煙銷量佔香煙總銷量的58.9%，遠超合法香煙銷量。

帕迪阿都哈林對上述報告不置可否，他強調，最重要是知道有非法香煙的存在，至於數據，不同的研究方法會得出不同的結果。