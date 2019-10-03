警查失信非法放貸案 追捕21律師117阿窿

（吉隆坡3日訊）全國商業罪案調查總監拿督斯里查卡利亞披露，警方在過去7年，共接獲136宗律師失信案投報，警方已解決當中97宗案件，但至今仍有39宗涉及3074萬令吉的案件懸而未決；警方公開當中21名因貪念作祟而涉案的律師身份，這些律師已被吊銷執照，並且希望公眾提供線索。

他今天在記者會上說，這39宗案件，警方已完成15宗案件的調查報告，並準備提控其中8人，但他們卻下落不明。至於另外的13人則涉及24宗案件，警方需要他們現身，協助警方完成調查報告。

5律師潛逃國外

他說，這21名律師，當中有5人已潛逃國外，另外16人則相信還在國內。

查卡利亞說，警方相信這些涉案的律師並不是被集團操控，而是貪念作祟而乾案。他們的干案手法是利用處理案件之便，私吞或擅自挪用屬於顧客的款項，造成顧客損失。

他指出，警方援引刑事法典409（失信）及420（欺騙）條文調查這些案件。

涉阿窿案最年輕僅16歲

警方也公佈117名在2011年至2019年，涉嫌134宗大耳窿案件的男女身份，要求他們現身助查。這117人中最年長的有28歲，最年輕則只有16歲。

查卡利亞說，根據警方提供的身份資料顯示，他們絕大部分都是華裔，而且警方也不排除他們當中有些人是戶騾。

另外，他指出，警方為了進一步打擊大耳窿非法借貸活動，在上個月10日至30日，於全國共檢查了199間非法借貸公司，以及536間合法借貸公司，逮捕221名大耳窿，另外也有14名合法借貸公司職員被捕。

他說，警方在過去三年來共接獲2889宗關於大耳窿的投報，不過目前為止仍有1891宗案件仍待解決。

查卡利亞說，警方公開這117涉案嫌犯的身份，希望知情的公眾能向警方提供線索。

他透露，這117人中，有50人本應被提控，但卻下落不明，另外63人則需要他們現身助查，至於剩下的4人則有待警方申請逮捕令，追捕他們。

另外，他指出，警方調查也發現，在過去3年平均每年都有2萬個銀行戶頭涉及大耳窿及詐騙案，分別是前年的2萬3953個，去年的2萬3968個，以及今年至9月的2萬零602個。