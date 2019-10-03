廠商聯會挺重啟 製造商用回GST沒問題

（吉隆坡3日訊）大馬廠商聯合會（FMM）支持首相敦馬哈迪指政府將研究重啟消費稅（GST）來取代銷售及服務稅（SST）的宣佈，並提出5大建議通過重啟GST來改善經濟、降低物價及增加人民的可支配收入，包括建議政府取消SST，改而徵收3%的GST。

文告說，重啟GST對製造商來說，不是問題。

“重啟GST可增強製造業增長，FMM一直都是GST的強烈支持者，比起SST，我們認為GST是個更透明及有效率的稅務；超過170個國家已經落實了GST，因為GST擁有不會出差錯及公平的稅務結構。”

“更重要的是，大馬出口價格會在全球市場上更具競爭力，因為出口商品及服務不會被徵收GST，而GST進項稅也可在供應鏈中索回；這將強化我們的出口業，協助國家進一步發展。”

FMM主席丹斯里蘇添來在文告說，基於疲軟的外在環境及全球局勢緊張，FMM相信政府的重心應該在強化經濟，重振更多利好的商業條件。

“因此，我們認為這是重啟GST的適當時機，FMM理解政府關注減低產品及服務價格的需求，畢竟製造業也是消費者；或許政府可以考慮保留GST但改善它，讓它變得更親消費者及親商。”

除了將GST稅率從6%減低至3%，以刺激商業條件，提高投資及就業機會，還有人民的可支配收入，FMM也提出了另外4項建議，即：

·將所有必須品及服務歸類為零稅率商品。

·將GST註冊商家的門檻調高至100萬令吉的年營業額，以減少商家的稅務責任負擔。

·減少延遲退款予出口商及零稅率產品商家，因為過去6至8個月較長的退款期造成GST成為課稅負擔。

·在GST法令中加入延遲上繳及退款利息，確保嚴格遵守客戶章程和GST系統的廉正。

蘇添來也表示，製造商轉回使用GST的納稅人聯繫點（TAP）系統不會困難，因為這些系統已經存在。

“我們期許政府在研究時與我們交流，以便能提供製造商的觀點，探討重啟GST的可能性。”