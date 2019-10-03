PT3英文數學被指洩題 教部將查

（加央3日訊）教育部副部長張念群說，該部將會針對中三評估考試（PT3）英文和數學試卷相繼被指洩題的疑雲，展開調查。

她說，根據標準作業程序（SOP），不論是英文或數學試卷被指洩題一事，教育部都會展開調查，同時已指示大馬考試局進行調查。

張念群今日為玻州十字港新邦華小新校舍開幕後，受詢時沙巴承認統考後，大馬半島怎樣應對時說，教育部已成立統考特委會進行研究，目前尚在等待有關報告，預料本月會提呈給教育部。

此外，針對首相敦馬哈迪回應說，如果人民認為GST比SST好，政府會考慮重啟GST一事，張念群說，此事尚未有定案，也尚未帶到內閣進行討論。

“這個還沒有，敦馬回應，但還沒有被帶到內閣談論，我們也沒有被告之。”

詢及其個人立場，她說：“我認為GST這個課題不需回應太長。”

至於詢及首相會出席馬來人尊嚴大會一事，她認為，此事應該去詢問敦馬本身。

受訪語言遭炒作 張念群吁TV3回應

針對自己在霹靂回應沙巴古達一名11歲女孩差點被性侵事件，第三電視（TV3）報導僅引述其使用華語的回應，因而導致自己在社交媒體遭人批評一事，張念群說，她不清楚第三電視的用意，但第三電視應對她公平一點。

她強調，當時她是先以國語回應，之後再應NT7電視台記者要求，轉以華語重複一次相關問題的答案。

“我不清楚第三電視的新聞報道，為什麼只採納華語版？第三電視需要有行動（作出回應）。”

她強調自己有先以國語作回應，而這都是有紀錄的，第三電視應該對她公平一點。