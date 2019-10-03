【英脫歐亂局】擬繞過約翰遜 歐盟或變招 批准英延期脫歐





（倫敦3日訊）英國脫歐期限31日在即，至今仍沒有清晰的走向。英國《倫敦時報》報導，歐盟準備繞過英國首相約翰遜批准英國延期脫歐。

報導引述消息稱，歐盟準備把英國脫歐最後期限從10月31日延期，儘管約翰遜沒有提出這一要求。如果約翰遜未能成功在下議院通過新的脫歐協議，歐盟領導人準備好在本月最後一周舉行緊急會議。

約翰遜早前出席保守黨年會時表明，歐盟若不接受新方案，英國會在月底硬脫歐。

歐盟指新方案有新意

約翰遜昨天致函歐盟執委會主席容克，向歐盟提出最終脫歐方案，尋求解決最具爭議的北愛爾蘭邊境問題。新方案移除備受爭議的後備方案，英國全國會退出歐盟關稅同盟，但北愛爾蘭則會繼續遵循歐盟單一市場規範，即北愛同時會跟英國及愛爾蘭有邊界，過渡期後北愛將每4年自行決定如何繼續，形成所謂“4年期一國兩界”方案。

約翰遜稱，他相信向歐盟提出是“有建設性”和“合理”的提案，警告歐盟若不接受這方案，則會是無協議脫歐。

容克歡迎英國提交新方案，認為約翰遜展現決心，但仍有多個問題未解決，雙方未來幾天將展開討論。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶亦稱，新方案為脫歐進程帶來進展，但相信仍有很多工作要處理。

工黨抨比之前更差

英國國內就有不同看法，執政盟黨北愛民主統一黨歡迎約翰遜提出的新方案，認為是認真、合理。在野工黨責不接受新方案，認為破壞確立北愛邊界的《貝爾法斯特協議》，比前首相特麗莎梅提出的方案更差。

首宗脫歐致病個案 英男撐留歐患精神病

英國首宗已知脫歐導致精神病發病例曝光，一名支持留歐的四十多歲男子，精神健康在2016年脫歐公投急劇惡化，出現妄想、幻聽、睡眠失調和以為有人監視和想殺他等症狀。

診治該名來自多元文化家庭男子的精神科醫生卡舒，在《英國醫學雜誌病例報告》講述這病例，指病人在公投結果非他所願後，開始多花時間在社交媒體發表思緒，卻無法接受政治現實，對種族事件日益擔憂，睡眠變差，又妄想有人監視和想殺他，在家亂擲物件後被送到醫院。

無法接受政治現實

病人在醫院嘗試徒手挖地板，稱“想盡快離開這兒”，轉到精神科病房後又向醫護說“我看著支持歐盟的投票地圖，我身處整體意見跟我不一致的選區”。他被診斷患上“急性短暫精神障礙”（ATPD），病徵類似精神分裂，但來得快去得快，留院2週後康復。

卡舒指，病人13年前亦曾因工作壓力令ATPD病發，這次發作雖亦涉工作和家庭壓力，但最主要壓力來源是脫歐。他指“政治事件可成影響精神健康的心理壓力來源，尤其對於那些有精神病傾向人士”。