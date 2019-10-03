祝福祖國挨轟 張敬軒割席對罵粉絲

（香港3日讯）祖国大还是粉丝大？

连月来香港反修订《逃犯条例》引致社会动荡，警民激烈冲突，政见分歧令家人、朋友关系撕裂，还有歌手与粉丝之间也要割席。

早前有谭咏麟因撑警令粉丝失望，有人踩烂珍藏的黑胶唱片泄愤，他更被嫌弃，不获招待吃咖哩猪扒饭，引来不少闲言闲语。

而刚过的“10.1”中国国庆，不少香港艺人包括成龙、谭咏麟、王祖蓝等也在微博祝贺祖国，其中张敬轩留言“祝福祖国生日快乐”却意外让自己的Ig成了战场，不少粉丝狠批他在人民币前下跪，而他也不甘示弱反击：“我双膝只跪我父母。任何货币去银行或找换店都有。”

回收个唱门票

张敬轩11月举行演唱会，开票以来可是一票难求，然而他祝福祖国生日快乐令一些粉丝感失望，留言原本买到演唱会门票好期待，但在香港这紧张时刻竟庆祝国庆。“就算亏了这张票放著，都不要看你。”

对此，张敬轩立马回应︰“辛苦了！我还欠几张票，让给我，我环保回收不要你亏。”也有粉丝认为张敬轩在微博的留言是被迫写的，他说︰“几廿岁人，迫与不迫，又不是搭车迫地铁，这有什么好迫的？”

其中有粉丝批评张敬轩如果留在前东家，就不用被迫表态，扬言以后都不会听他的歌。张敬轩直说︰“换著我是你，这个IG连留言都不值得。不过我想让你知道，我所合作过的公司都待我有情有义，而现在这间更堪比家人。你不需要提我觉得这样那样，我知道自己懂得礼义廉。人生有些事要马上做，例如你不要再听我的歌，有些事则要放长双眼。”