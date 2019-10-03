美國防部改組 設獨立辦公室應對中國







（華盛頓3日訊）美國國防部去年公布《國防戰略報告》，官員強調須專注應對中國的長遠挑戰。美媒昨天報導，國防部為專注處理中國相關事務，於今年6月調整組織架構，在原本3名副助理部長外，新增專責中國事務的副助理部長。

美國國防部原有3名副助理部長，作為國防部非軍事的民間議題顧問，一人負責中亞和中東，一人負責東南亞、印度、紐澳，一人負責日韓中台。今年6月後，增設一名對中國事務的副助理部長，統整與協調美國各部門對華政策、軍事安全等意見，是國防部長對“所有中國事務”的主要顧問。

新副助理部長通曉中文

首任對華事務的副助理部長為斯布拉嘉，通曉中文，曾任美國海軍陸戰隊的中國研究組主任，自2011至2018年擔任美軍印太司令部中國戰略組副主任；服役於陸戰隊期間，以武官身分派駐中國，領導雙邊談判，協助恢復美中軍事電話通聯。

美國軍事媒體《國防新聞》報導，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，增設對中國事務組，是他審慎衡量後做出的決定。該組對外任務，是協助和維持與中國的軍事關係，擔任兩國之間的“維穩力量”；對內則必須幫助國防部協調跨部門策略，推動實施“國防戰略報告”中的事項。美國國防部去年年初公佈的國防戰略報告中，將中國視為戰略競爭對手，將與中國、俄羅斯的長期戰略競爭列為優先事項。

“國防戰略報告”起草人之一的國防部前副助理部長柯伯吉稱，為中國事務獨立設辦公室是一項進步，能使其他辦公室專心處理及加深與日韓、澳洲等國之間的關係；曾任美軍太平洋司令部（印太司令部前身）前司令特助的塞耶斯亦指，將東亞其他地區從美中軍事競爭中釋放出來，有利整合亞太地區部署。