3全津獲8萬公益金 玻6半津華小獲撥27萬

（加央3日訊）教育部將於本月內撥出27萬令吉給玻州6所半津貼華小，另3所全津貼華小則於今日獲得公益金捐出的8萬令吉款項。

教育部副部長張念群今早在新路新民華小代表公益金移交有關款項給受惠學校，當中的新路新民華小及巴東勿剎華小各獲3萬令吉，加基武吉公華學校則獲2萬令吉。

這3所華小的校長及董事長皆有出席領取款項，即新民華小校長謝福玖與董事長黃興發、巴東勿剎華小校長莊英英與董事長方子楓、公華學校校長林婉嬋與董事長王桂葉。

公益金是於2011年創立，是一個獨立、非營利、非政府的公益機構，常年資助學校和高等學府的建設和發展，受惠的包括華小、泰小、國民型中學、教會學校等。

張念群說，玻州6所半津貼華小則會在特別撥款下受惠，即啟明、華益、群秀、群益、新邦及公益小學。教育部將在本月內通過轉賬方式把款項匯入各校董事部的戶頭。

“教育部從去年至今，已撥出61萬令吉特別撥款予玻州半津貼華小，去年撥款34萬令吉，今年則是27萬令吉。”

她披露，財政部去年及今年各撥2000萬令吉給教育部，充為全國華小搬遷及興建校舍撥款用途。去年款項已經順利撥出，今年款項則在處理中。

張念群強調，為了更有系統化處理華小特別撥款，所有學校從明年初開始都必須通過網上提呈申請，當局會在半年內審核處理並撥出款項，以便能達到“同年撥款、同年動用”的目標。