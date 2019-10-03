【茹素九月天】一餐應付逾千人 大山腳斗母宮素食堂好忙



















（大山腳3日訊）大山腳斗母宮食堂在為期10天的九皇爺誕茹素期間，每時每刻都會有善信坐著享用素食，單單一餐就有逾千名善信到來享用，還沒包括打包的食客。為了準備這些素食，該宮福食組每天清晨6時就開始忙碌，直到午夜12時收拾乾淨後才能休息。

除此之外，該宮福食組和招待組也準備了美味佳餚招待前來該宮拜訪交流的宮友，尤其該宮的“招牌菜”素肉骨茶和素冬炎湯，更是讓人讚不絕口。

福食組主任黃雁蓮說，要烹煮這些素食並不簡單，他們會盡量每天烹煮不同菜色，讓善信享用後擁有滿足感。

她說，福食組每天為善信準備4餐，即早餐、午餐、晚餐和宵夜，早晚的菜色都會不一樣，每天還會為善信準備糖水及咖啡。

“早餐有菜粥、炒飯、炒米粉、炒麵、炒粿條。午餐和晚餐一般上會烹煮3菜1湯，菜色都也都不一樣，不過其中一樣菜都會有咖哩。”

福食組組員每天清晨6時至上午9時準備早餐，9時過後就準備午餐直至下午2時，過後又開始忙碌準備晚餐，一整天停不下來。

該宮會在晚上9時30分為善信提供宵夜，宵夜食物每天變換，包括有粿條湯、冬炎麵、麵線餬。凌晨12時收拾乾淨後才能休息。

她說，每天提供的糖水也會不同，比如有紅豆湯、番薯湯、薏米水等。

昨晚，他們為善信提供的晚餐和宵夜包括有炒南瓜、豆醬炒苦瓜、大白菜炒香菇木耳、玉米枸杞湯、冬炎麵和黑糯米糖水。

今年食客增 日煮逾400公斤白米

今年到大山腳斗母宮享用素食的善信有明顯增加的跡象，該宮每天烹煮的白米超過400公斤。去年每天平均烹煮約300公斤的白米。

黃雁蓮說，以首日初一的午餐來計算，福食組烹煮了20包每包10公斤的白米，若加上晚餐米飯和早餐的菜粥，一天的白米用量超過400公斤。

“接下來幾天的白米用量，都與首日差不多，沒有減少。這裡每餐大概有千多人來吃素食，前來打包的人更多。”

該宮福食組烹煮的白米和蔬菜，都是由善信報效，善信到來享用素食，都是隨緣樂捐。使用素食者，必須保持食堂清潔，食用後的碗碟，也必須自行清洗乾淨。

她說，福食組內有3人負責煮食，使用幾個大鍋煮炒。該組有80名義工輪流到來協助，包括切菜及清洗用具。