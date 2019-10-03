【港反修例示威】 止暴制亂 減少人群聚集 港府研推宵禁令

（香港3日訊）香港反修例暴力示威愈演愈烈，10月1日更演變成全港大範圍騷亂，港府正積極研究更有效的方法止暴制亂。有官員認為，宵禁令毋須宣布香港進入緊急狀態，是較有用的方法，可給予冷靜期，減少人群聚集。

香港《星島日報》引述香港行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，實施宵禁令比《緊急法》影響更大，因所有市民均須留在戶內，他認為《緊急法》較有針對性，但他對是否動用亦有保留，不少國際投資者擔心一旦實施《緊急法》，會損害香港營商環境及國際形象。

憂影響港國際形象

根據《公安條例》第31條，特首可藉宵禁令指示市民在指明地區及時間留在戶內，在令內所指明的一段期間持續有效，直至特首提早撤銷宵禁令時為止。任何人違反宵禁令規定即屬犯罪，一經定罪可監禁2年；警察或其他紀律部隊等人士在當值或在往返值班途中，毋須受宵禁令規限。

警修指引 警棍列低殺傷力武器

香港警察近日修訂《程序手冊》，對6級武力使用層次進行了修改。原被歸納為“中級武器”的警棍，在新修訂後與橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水炮車，一同被分類為“低殺傷力武器”。

據以往指引，面對“暴力攻擊”時，港警可使用“中級武器”，所對應的即是警棍。在新修訂中，人員可使用“催淚劑裝置”或“低殺傷力武器”，後者涵蓋伸縮警棍、纖維棍、橡膠彈、雷明登散彈槍發出的橡膠彈或布袋彈、俗稱“水炮車”的人群管理特別用途車噴水及稱為“海綿彈”即由40毫米發射器發出的反應彈。

印尼女記者右眼失明

印尼女記者薇比於上週日在採訪示威時，疑遭當時正進行驅散行動的警方開槍擊中右眼。其代表律師昨晚，醫生在檢查後稱，薇比右眼將會永久失明，因為強力撞擊導致其瞳孔裂開，但具體永久性受損程度，則須要在手術後才能作出評估。

根據第三者提供的證據，導致其右眼受傷的是橡膠子彈，而不是原先估計的布袋彈。

薇比服務的媒體《Suara》發表聲明，直指今次事件本來就不應該發生，警方應是協助傳媒、而非以任何方式阻礙採訪工作，更不能對傳媒工作者開槍。聲明指，薇比有配戴記者證、穿反光衣、戴眼罩，頭戴寫有“Press”及“記者”字樣的頭盔，強調薇比絕不可能會被誤以為是示威者之一。

多區集會譴責港警

香港多區週三晚有集會示威，聲援被警方槍傷的學生，舉起“停止射殺我們的孩子”標語，並高呼“解散警隊、刻不容緩”等口號。示威其後演變成衝突，有示威者堵路、破壞港鐵站設施及銀行提款機、向警署丟擲汽油彈，警方施放催淚彈驅散，過程中有4人受傷。