疑中邪進行驅魔 父熱水灌喉燙死6歲兒

（紐約3日訊）一名男子認為6歲兒子中邪，需進行“驅魔儀式”，竟將滾燙的熱水倒進兒子的喉嚨裡，導致兒子燙傷身亡。男子因此被控謀殺。

根據外媒報導，美國亞利桑那州一名男子馬丁內斯（Martinez）懷疑6歲的兒子“中邪”，聲稱兒子最近會不尋常地發脾氣，更在上週洗澡時，發現兒子體內“有邪氣”。

馬丁內斯認為，兒子體內的惡魔必須驅逐出去，於是他強制將兒子頭部對著熱水喉衝灌5至10分鐘，讓熱水能灌入男童喉嚨，以達到他認為的驅魔作用。

男童的養母聽到浴室傳來哭喊聲後，前去查看，發現馬丁內斯抱著兒子在浴缸的水龍頭下任由熱水猛衝，養母曾試圖阻止，但馬丁內斯回答她“我必須這麼做。”養母只能報警求助。

期間，男童陷入昏迷，馬丁內斯施以心肺復蘇術和潑冷水，試圖喚醒男童。

警方在接獲投報後趕往現場，只見馬丁內斯與妻子站在浴室外。男童全身赤裸，似乎已經沒有了呼吸。

馬丁內斯事後聲稱，男童體內有惡魔，必須用熱水進行驅魔儀式。他更對警方說，他們不會了解發生什麼事，因為他們沒有相關的思想和信仰。

男童最後被送往位於圖森的班納大學醫學中心，並在當地時間下午5時30分宣布死亡。男童全身有15%被燙傷，包括前臂、手肘以及頭部。

馬丁內斯被扣留後，以謀殺罪被控上庭，目前被美國法警收押。