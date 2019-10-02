【丹絨比艾補選】魏家祥：避開公假 選委會理由牽強

（吉隆坡2日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥不願對選舉委員會宣布把丹絨比艾區國會議席補選提名日定於11月2日是否有利馬華作出評論。“對我來說，選委會就是球場上的裁判，它幾時吹哨子，馬華就隨時開踢，一切都不是問題。”

不過，他揶揄選委會以避開公共假期的理由，解釋把丹絨比艾補選拖延32天舉行的說法。

他說，過去的505和509大選，那一天不是遇到5月1日的公共假期，選委會的理由非常牽強。

魏家祥於今日主持馬華會長理事會議後準備離開馬華大廈，受到記者追訪時，針對32天的等待期對馬華的影響時，如此回應。

談及丹比艾補選提名日當天剛好是馬華代表大會，魏塚祥表示，代表大會肯定展延，今日會議也有提及一個日期，但仍必須確定該日期是否有場所讓三機構同步舉行大會。

他說，因為是三機構，所以要看場所，這項工作已經交由總秘書拿督張盛聞去處理，相信這幾天就能確定。

“總之，代表大會不是於11月2日就對了，會是在年底之前，現在我們有一個日期，但還要看可不可以，但這都是小問題而己。”

對於馬華在巫統前副主席拿督斯里希山慕丁為國陣總秘書一事的立場，魏家祥沒有正面回應，僅是搖搖頭；但在記者問及這是否表示馬華不認同時，他即刻回嗆說，他何時如此說過。

他說，在國陣會議開會時，國陣總秘書人選自然就會出來。

撞正補選張盛聞：馬華大會改期

馬華總秘書張盛聞宣布，由於原訂於11月2日及3日召開的馬華三機構中央代表大會，與丹絨比艾區國會議席補選的提名日，也就是11月2日“巧合撞期”，被迫展延至另一個日期。

他說，這項巧合撞期，對馬華造成極大的影響，也導致馬華物資與時間上的損失，包括重新安排所涉及的賠償及額外開銷。

“這也對代表造成一定的困擾，改期乃情非得己，造成的不便希望代表們能諒解。”

他發文告說，週三召開的馬華會長理事會會議做出改期決定，三機構中央代表大會的新日期將另行通知。

“由於黨總部需要安排大會場地、交通、住宅和膳食，因此需要時間重新進行安排，馬華將於近期內向外界宣布大會召開的日期。”