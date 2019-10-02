關稅局警監：促進國家和諧 每個領域都應有各族代表

（八打靈再也2日訊）馬來西亞皇家關稅局警監劉偉豪說，一個國家若要每個領域得到和諧發展，那麼每個領域都要有不同的種族代表。

“只不過華裔很少在政府部門任職，我隸屬的區有將近800名官員，但才只有12名華裔官員。”

劉偉豪目前隸屬於關稅局中區（吉隆坡聯邦直轄區）， 主要負責銷售與服務稅以及旅遊稅的事務。

加入關稅局已三年半的他，坦承就讀大專時期並沒有想要加入政府部門的念頭，直到他在博特拉大學擔任研究員，參加教育藍圖，接觸了很多政府部門，才有所改變。

“我那時候才慢慢發現，國家每個領域如果要和諧發展，其實每個領域都需要有不同的種族代表在裡面，這樣才可以促進國家的和諧與和平。”

劉偉豪於今日接受反貪會電台MACC.fm訪問時說，他當時也發現政府部門很少華裔（官員），因此很多華裔（民眾）到政府部門時，語言就成了問題。

“並不是說他們不會國語，而是有些字眼較技術性，這些人不了解，因而造成很多誤解。”

他提醒民眾，在政府部門辦理事務遇到語言上問題時，可以詢問是否有提供這方面協助的合適官員。

他以2017年的一次漁民報錯稅的經歷為例說，他當時面對的漁民大部分是華裔，當中有些對稅務有錯誤理解，一些則國語不流利，因此在溝通上出現問題。

“我當時也兼顧消費稅退稅的組，所以便向漁民了解為什麼會報錯稅。”

“我找了一兩名漁民，給予他們輔導，並問他們在稅務方面有什麼不了解。”

他表示，當下鄉服務時，他也會和漁民進行討論會，因此漁民們過後面對的問題也就逐漸減少。

劉偉豪說，在決定想要成為公務員後，他就找了一些相關的資料，看哪個職位較適合自己。

畢業於會計系的劉偉豪是於2016年3月進入關稅局任職，他說，當時等了將近一年半才接獲通知說他正式受委（lantikan tetap）。

他說，關稅局旗下有分為執法組、稽查組、內陸稅務組、海關組，而他服務的中區涵蓋聯邦直轄區、雪蘭莪、吉隆坡國際機場和布城的兩個組，即銷售與服務稅組以及稽查組。

他說，他不確定整個中區有多少名官員，但他隸屬的聯邦直轄區關稅局有將近800名官員。

有意申請成為公務員的人士，可以瀏覽馬來西亞公共服務委員會網站（SPA）http://www.spa.gov.my/ 獲取詳情。

反貪會首次與佛教團體聯辦“廉政論壇”

反貪污委員會配合反貪10月1日成立52週年慶，整個10月份會有一連串的活動，包括首次與佛教團體佛光山聯辦“廉政論壇”。

“廉政論壇”將於10月12日下午3時至5時，在冼都的佛光山分會舉行。

屆時將有3位嘉賓主演，即馬來西亞佛光山總住持覺誠法師、劉偉豪和反貪會社會教育組林錦新高級監察官。

民眾可以瀏覽http://www.macc.fm網站，收聽這個24小時以華巫英三語播出的網絡電台。

反貪會電台也是民眾獲取反貪資訊的最直接管道，可以避免反貪會欲傳達的訊息被錯誤詮釋。