涉串謀收賄571萬 公司委會前CEO母子控37罪





（吉隆坡2日訊）馬來西亞公司委員會前首席執行員扎拉和兒子阿都拉茲，因涉嫌收賄及串謀，而於今日在吉隆坡地庭被控37項涉及571萬8000令吉的控狀。

不過，扎拉（60歲）和阿都拉茲（33歲）對所面對的收賄及串謀罪名都否認有罪，獲准分別以30萬及7萬令吉獲准保，案件將於11月26日過堂。

扎拉共面對33項控狀，而阿都拉茲則被控4項罪名。

否認有罪11月26日過堂

扎拉麵對的第一至十項控狀，指她於2015年12月至2018年11月期間，在吉隆坡的公司委員會大樓，身為首席執行員，通過莫哈末沙仁從拉姆裡安多的手中，收賄10萬至10萬9000令吉不等的現金，作為薪金進行與守則相關的事務，並於2015年10月30日至2018年9月7日期間，批准“線上網絡企業家”的項目，以於2015年11月13至2018年10月6日之間，分別在各州的廣場主辦相關活動，即砂拉越獨立廣場、古晉CityOne、沙巴Riverson @ Sembulan、吉打亞羅士打阿曼中環、吉隆坡Medan Mara、柔佛Angsana、檳城大山腳邁丁、彭亨關丹東海岸廣場、馬六甲邁丁及登嘉樓邁丁。

第11至21項控狀指扎拉於2017年4月至2018年12月期間，在吉隆坡市PH Pastryhouse，以上述相同方式，收取32萬至35萬令吉不等的現金賄賂，於2017年3月2日至2018年3月26日期間，授予各公司在吉打、馬六甲、霹靂、柔佛的公司委員會，批准與同意續約有關商業廣告標牌的項目，涉及公司包括SSJ Niaga公司、Desa Nirwana公司、Idea Resources（馬）私人有限公司、ikhlas Padu私人有限公司。

扎拉麵對的第22至28項控狀，指她於2017年3月至2018年5月期間，在吉隆坡的公司委員會大樓，以相同方式，收取4萬至20萬令吉不等的現金賄賂，於2017年1月23日至2018年3月19日期間，批准在玻璃市大學、砂拉越大學、吉隆坡大學、彭亨國家能源大學、沙巴大學、吉蘭丹理工學院，分別主辦年輕企業嘉年華活動（YPGo）及有關Bizfair項目。

她因此抵觸《2009年反貪污委員會》條文17（a），並可在條文24（1）下同讀。

扎拉麵對的第29項控狀，指她於2015至2017年期間，在吉隆坡的公司委員會大樓，身為首席執行員，使用職權從兒子阿都拉阿茲接收賄款，總值27萬9000令吉，直接授予莫哈末法茲力承包項目，抵觸《2009年反貪污委員會》條文23（1），並可在條文24（1）下同讀。

第30至33項控狀指扎拉於2017年8月至16月至9月21日期間，分別在吉隆坡的John Station餐館、新街場及大馬銀行，與兒子阿都拉阿茲串謀，收賄1萬5000至7萬令吉不等的現金作為薪金，以公司委員會首席執行員身分，批准Fixme Coach 私人有限公司及Kelab Sukan Kecergasan Myfit，承包線上網絡企業家（One Portal）及有關公關戰略項目，並為兒子的公司Skateboarding Development，從Big Dataworks私人有限公司手中，接收2萬5000及5萬令吉的款項。

她因此抵觸《2009年反貪污委員會》條文28(1)（c），並可在條文16（a）（A）及24（1）下同讀，以及《刑事法典》109條文（教唆／串謀）。

阿都拉阿茲面對涉及總值16萬令吉的2項賄賂及2項（教唆／串謀）控狀。

2被告交出護照法官允聯合審訊

在兩名被告否認有罪後，來自反貪會的主控官艾倫蘇曼皮萊副檢察司建議法庭讓兩人分別以50萬令吉保外及提交護照。

不過，被告代表律師哈米迪表示，他的兩名當事人已被移民局列入禁止出國名單，因此無需提交護照，並以兩名被告面對財務窘境為由，建議法庭讓他們以7萬令吉及3萬令吉保外。

地庭法官阿祖拉最終批准扎拉和阿都拉阿茲，分別以30萬令吉及7萬令吉保外候審，並擇定案件於11月26日過堂。

法官也同意進行聯合審訊，除了諭令兩名被告交出護照，同時每月首周必向布城反貪會總部報到，直至案件結束。