農作嚴檢 印度水災 洋蔥及進口菜暴漲50%







（檳城2日訊）進口蔬果受農業及農基工業部嚴檢舉措影響，被扣押太久而損壞造成市場缺貨，推高了洋蔥、蔥頭及一些進口菜售價，尤以洋蔥與蔥頭零售價更暴漲30至50%。

檳城蔬菜批發商公會主席陳萬民說今日受光明日報訪問時證實此事。他說，基於農業及農基工業部屬下的檢疫及檢驗局（MAQIS）在檳城北岸港口實行超嚴格的進口農作檢驗，導致許多應市貨源被扣押及腐壞，直接打擊蔬菜市場。

勿拖延進口農作上市

“農作標籤即使只有小瑕疵也無法通關，本會前兩週已向當局呈交備忘錄，請求放寬嚴檢措施，若有小錯誤，建議當局以罰款取代，勿拖延進口農作上市，但迄今未有下文。”

他指出，被嚴檢的農作物包括話菜、番薯、紅與黃色洋蔥與蔥頭等。當局規定農作物的標籤不能小於11cmx7cm，就算小1cm也不行；標籤還須註明農作物大小、重量即使漏掉“SIZE”（尺寸）字也不行。

“這只是農作標籤上的小瑕疵，但當局卻吹毛求疵，進口集裝箱的農作都一律被扣留10多天，上市時都已損壞。”

他說，檳城進口蔬菜有中國的紅、黃洋蔥與馬鈴薯、印尼番薯、印度洋蔥與蔥頭，目前批發價高漲了30至40%。

“雖然這是當局30年前便存在的措施，但突然嚴檢確實影響很大，該會建議當局對涉及商家輔導後才實施，中南馬情況還好，北馬區較受影響。”

包菜與番薯價未受影響

陽光百貨集團總經理余錦明說，該公司旗下百貨市場也受蔬菜供應短缺影響，洋蔥與蔥頭零售價暴漲了30至50%，相信也與印度原產地水災有關，但包菜與番薯價格未有波動。

“我們已通過蔬菜批發商公會向當局反映，希望獲對策並改善。”

馬來西亞菜農總會主席陳蘇潮說，大馬高原蔬菜大多數出口新加坡，只有少數去中東，目前該會尚未接獲有關嚴檢投訴，相信蔬菜出口方面不成問題。

只是他擔心近期國內蔬菜銷售不理想，沒有因九皇爺誕茹素者增而好市，主要是基於消費者購買力偏低。

他相信，這與生活費提高市民節省開銷有關，許多客戶選擇少買少煮，間接打擊市場銷量，希望政府能儘快改善國家經濟。

安順律巴剎雜貨行業者邱燕平說，近日洋蔥零售價從原本的2令吉多上漲至每公斤4令吉，貨源不但不理想且很多已腐壞及發芽，零售業也蒙受虧損，蔥頭的漲幅則沒有這麼高，每公斤從8到9令吉漲到12令吉。