提供給半津貼華小 1月開放申請特別撥款

（怡保2日訊）教育部副部長張念群指出，明年半津貼華小的特別撥款將於1月時正式開放申請，目的是希望能在上半年就將撥款發放給全國學校。

她今日出席霹靂州北近打縣13所全津貼華小公益金教育撥款移交儀式時致詞表示，改朝換代後，希盟政府做到的除了教育撥款數額有增加，也做到按時同年發放，而且要做到越來越早發放，在維持學校基本設施上與董事部同甘共苦。

她說，今年半津貼華小5000萬令吉撥款將在這個月全部發放，只要有申請，就一定會拿到，希望大家恪守使用準則。

她也指出，教育部和公益金配合下，今年首次為全國417所全津貼華小撥出2000萬令吉；除了13所沒有申請，其余404所都能從這筆撥款中受惠。

“這是今年增加的全津貼華小撥款；此外我們也延續前朝政府派發的半津貼華小5000萬令吉撥款，去年也開始撥出2000萬令吉增建及搬遷撥款給華小。”

倪可敏：華校歡迎各族

另外，國會下議院副議長倪可敏強調，多源流教育體系不是國民團結的絆腳石，反而是一項催化劑，因為盡管不同源流，但各校都是使用相同的課綱，國文也是必修科目。

他表示，許多華校都迎來不同種族學生就讀，體現了華校如今不再單單屬於華社，而是國家寶貴的資產，是各民族學生的選擇。

“我們尊重國語，也發揚母語，這兩者可以雙管齊下，完全沒沖突。”

他說，他昨日主持國會和各國議會聯盟聯辦的“議員在亞太地區預防和打擊恐怖主義的角色”區域大會，向聯合國專人詢問為何大馬被選為東道主，對方告知因為大馬是“多元中的合一”最佳典範，證明大馬多元性收到國際社會尊崇。出席儀式者有霹靂州華文科督學張儀雯、北近打縣教育局華校督學許勝文、公益金高級經理林金水、巴占華小董事長黃廖河、校長陳國山、家協主席康志發、校友會主席林錦源、昆侖喇叭華小校長方淑芬、拱橋中華華小校長王淑玉、九洞華小家協主席黃雲龍、校友會會長鍾美玲；怡保東區國會議員黃家和、巴占區州議員黃文標、桂和區州議員崔慈恩、九洞區州議員謝保恒、萬裏望區州議員周錦歡。

自衛術屬課外活動

針對沙巴古達一名11歲女孩差點被性侵，而教育部是否有建議在學校成立自衛術課程，張念群表示，這就是教育部將性教育放在體育和健康教育，成為正規教育一部分的原因。

她說，從幼稚園到中學都會有性教育環節，比方幼稚園開始教孩子如何分辨好和不好的碰觸，到了中學程度則更深，包含網絡性教育在內；至於自衛術，她認為這是課外活動的一部分，各校課外活動有多項選擇如跆拳道、空手道等，讓有興趣的學生可以選擇參與。