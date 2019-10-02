【檳美以美女子小學被指傳教】讓各族學生交流 團結致詞變傳教 學校喊冤





（檳城2日訊）檳城美以美女子小學最近遭人舉報“頒獎禮有基督祈禱”，檳州第二副首席部長拉瑪沙米解釋，根據他初步了解，校方是近期發現不同種族與宗教的學生缺乏交流，才會在9月27日的卓越學生頒獎禮上特別安排“團結致詞”（Perpaduan Ucapan）儀式，不料卻引發校方向穆斯林學生傳教的爭議。

檳州美以美女子小學有約500人學生，穆斯林佔300人。

拉瑪沙米說，原本校方在儀式上安排穆斯林及基督徒各一名代表分別給予團結致詞，但負責的該名穆斯林代表當時因來不及，而沒有給予致詞。

穆代表來不及致詞

“無論如何，這項活動整體上是成功的，因為活動的宗旨在於團結各族學生，建立和諧氛圍。”

他說，根據校方指出，該校近來發現，即使該校的食堂主要承包商是巫裔穆斯林，但仍有部分穆斯林學生只選擇向由穆斯林經營的攤格購買食物。

“該校管理層甚至董事會擔心不同種族與宗教的學生缺乏交流，才會在今年的學校頒獎禮上別開生面，做出上述安排。”

拉瑪沙米指出，在該校頒獎禮后的當天傍晚，校方驚覺有巫裔穆斯林非政府組織報案，指責該校只允許基督教徒祈禱，阻止穆斯林祈禱。不過，據他了解，當時進行的不是祈禱，而是一項團結致詞。

他說，該校董事認為該校不曾阻止穆斯林祈禱，因此沒有錯。

基於警方已開檔調查此案，拉瑪沙米指他今日只是陳述校方所言，希望警方與教育部查明真相后，才採取行動。

拉瑪沙米今日在記者會指出，他是昨晚與該校數名董事代表與家協會面了解風波的來龍去脈。

拉瑪沙米指出，此事在社交媒體引起爭議，警方至今已接獲約10項投報，其中8項是在檳城報警。

“教育部總監拿督阿敏瑟寧也向校方發出嚴正提醒，包括考慮採取行動。該校校長與幾名董事也被邀請到檳州教育局解釋此事。”

當局須查明真相

他說，校方只想有關單位明白，學校在這項慶典上進行團結致詞的用意純粹是希望不同種族與宗教背景的師生可以更緊密交融。

拉瑪沙米也透露，雖然國內教會學校必須遵循教育法令，但也有闡明這些在殖民時期成立的教會學校的傳統特質。

“雖然教學內容一致，但教學風格的不同及基督教祈禱儀式的重視，也難免讓教會學校與一般國民學校不太一樣。”

他指出，大部分教會學校都是半津貼學校，除了教師薪水外，學校其他開銷基本由教會成員負擔。

拉瑪沙米也是檳州教育事務委員會主席，他說，他非常關注此事。

他希望無論是警方或教育部在進行調查時都要非常謹慎，掌握更多事實。

今日出席記者會者也包括檳州行政議員章瑛。

警方介入調查檳城美以美國小被指進行基督教祈禱儀式一事，人權律師西蒂卡欣昨日也說，警方此舉有矯枉過正之嫌，因該校本來就是一所教會學校，更何況我國並無明文規定該校不能在重要儀式開始之前進行基督教祈禱儀式。

“基督教祈禱儀式進行時有穆斯林在場，也不能被視為向他們宣教或說服他們改教，否則，穆斯林就不能參加任何在教堂舉辦的婚禮或喪禮，而這種說法等同鼓吹宗教隔離，這將違反聯邦憲法第11（4）條款。”

西蒂卡欣是通過面子書發帖說明自己對此事的看法後，也呼籲教育部對付那些強迫非穆斯林原住民參加伊斯蘭祈禱儀式的國小。

她說，有4名原住民學生因認為自己是非穆斯林，而拒絕唸經，結果遭教師掌摑。

警接10投報

（吉隆坡2日訊）武吉阿曼刑事調查部檢控及法律組（D5）主任米奧法立說，檳城美以美女子小學被指在頒獎禮上祈禱涉嫌向穆斯林宣教事件，警方至今共接獲10宗投報，並已傳召5人助查此案，包括報案者、頒獎禮出席者和家長等。

他指出，警方接獲的10宗投報，有8宗來自檳城，余下2宗分別在吉打和雪蘭莪。

他透露，警方正在尋找9名證人錄供。

目前警方援引刑事法典第505（蓄意導致公眾恐慌和破壞公眾安寧）條文調查此案。

政治活躍分子慕辛針對上述小學在頒獎禮上進行基督教祈禱儀式報警之後，昨天再針對2所檳州教會學校報警。