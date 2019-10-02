阿都哈密：長期有貪濫腐等問題 警隊承認錯誤才能邁向未來

（吉隆坡2日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密說，過去的警隊一直都面對多種的內部問題，當中包括貪污腐敗、濫用職權、吸毒及許多不法行為問題，唯有勇於承認過去的錯誤，我們才能夠一起邁向未來及改變自身。

他指出，如果警隊一直保持自私、驕傲、死不認錯的態度，警隊是不會進步的。

阿都哈密今早在出席警隊社會科學碩士、警務可續文憑及執行科學調查文憑畢業及頒發畢業證儀式上致詞時呼呼在場的各位應該勇於承認過去警隊犯下的錯誤。

“我們都知道貪污能夠毀滅一個文明，不論是國家、種族或宗教，這樣為什麼大家還要重蹈覆轍呢？”

他指出，警隊應該勇於創造屬於這個年代成就，身為警隊一份子應該從自身培養好習慣，這樣才不辜負先賢的付出及希望，讓馬來西亞成為更好的國家。對此，警隊的各位應該肩負起維持社會和諧，為了達成這個目標，警員們應該要更真誠的執法。

他強調，所有剛完成課程的警察在重回職場時，在執法時應提供更專業和正直的態度。

阿都哈密也說，為了達到目標他也希望警隊的各位遵守3個主要的原則，分別是提高自身的誠信及責任度，提高服務水平及遵從獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）。

另一方面，今天共有100名完成畢業生出席儀式，當中分別為92警官、7名軍人及1名移民局官員。阿都哈密恭喜所有完成學業的畢業生，因為在這段時間他們必須肩負多種責任，當中的辛勞他們自知，現在他們完成學業是值得驕傲。

他也希望所有畢業生能夠和家人分享這份喜悅，因為家人的犧牲才會讓畢業生能順利走到今天。