【彈劾特朗普調查】 升高反擊力度 特朗普轟等同政變





（華盛頓2日訊）美國總統特朗普因施壓烏克蘭調查政敵拜登父子，引發美國國會啟動對他彈劾調查。繼稱告密者等人是“間諜”及“叛國”後，特朗普昨天在推特發文，批評國會眾議院對他展開的彈劾調查，等同發動政變（coup）。

特朗普在推文稱：“隨著我每日知道得愈多，我得到的結論是正在發生的不是彈劾，而是一場政變。”他批評彈劾調查是意圖奪取人民的權力、選票和自由等美國公民權利。

然而，與批評告密者及調查委員會“叛國”一樣，特朗普曲解政變意思。政變的意思是一個經密謀策劃，採取軍事叛亂或政治行動，奪取國家政權的行為。由於政變往往是非法的，因此不會把國會啟動彈劾稱為政變，因為彈劾本身合乎憲法。

自民主黨9月24日宣布針對特朗普向烏克蘭政府施壓，涉嫌濫用外交權力以求政治利益展開調查，特朗普頻頻作出反擊。

蓬佩奧阻官員出席作供

美國眾議院3個委員會的主席指責國務卿蓬佩奧威嚇證人，是不法行為，會構成妨礙證據。

蓬佩奧反對委員會傳召國務院5名現任和前任官員在針對特朗普的彈劾調查中，向委員會宣誓作供，認為是欺凌和恐嚇，指出如果沒有法律顧問陪同出席，被傳召官員不要到委員會作供。

眾議院的外交事務、情報和監察等3個委員會的主席發出聯合聲明，指有報導聲稱蓬佩奧亦涉及特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在7月的電話通話，如果報導屬實，蓬佩奧在彈劾調查中就會是事實證人，認為蓬佩奧威嚇國務院的證人，目的是保護自己和特朗普。