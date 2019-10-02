商人遊太平 檔主想多算 “旅客就該被砍菜頭？”

（太平2日訊）“他們是遊客，算貴一些也不要緊！”太平某小販中心飲料檔主疑欲向遊客“砍菜頭”，引來不滿。

來自實兆遠的潘姓商人日前到太平探訪親威，過後一群親友一起到太平某小販中心喝飲料聊天，點了8杯果汁及雜冰。

結賬時，飲料檔的年輕夥計計算後表示一共是24令吉，但樂齡女檔主卻不滿意，指喝這么多杯飲料應該不只是24令吉，要重新算過。

在重新計算後依然是24令吉，但當商人與親友起身離開時，女檔主卻對該夥計說“他們是遊客，多算一些要不緊”，令商人及親友感到非常的不滿。

潘姓商人投訴說，他們當中雖然有數名是遊客，但也有本地人。此外，飲料都有標價，小販應該根據價格計算，而非因人而異。

他表示，認為是遊客便可以“砍菜頭”是非常要不得的生意手法，這將會為造成小販的聲譽受到影響，消費人也將卻步，最終受害的將是小販本身。

他說，太平餐飲一向以價廉物美見稱，但如果有不誠實的小販存有砍遊客菜頭的念頭，這將影響太平的餐飲業，尤其是在社交媒體的廣傳下，對整個小販業將形成打擊。

他希望小販都秉承“童叟無欺”的經營理念，以免讓遊客留下不良的印象。

太平市議員黃志忠受詢時說，小販應該“貨真價實”的做生意，不要存有向遊客收更高的費用的不良念頭。

他指出，太平近來獲得多個國際大獎，并吸引了許多國內外旅客前來觀光，這對小販商無疑是帶來了商機。不過，如果小販見到旅客多了便起了貪念，這將是殺鵝取卵。

他相信，這只是一些害群之馬的所為，大部份的小販都是誠實的。

“如果市議會接到投訴，便將會進行調查，如果調查屬實，也會採取行動對付有關小販。”