【港反修例示威】 因生命受威脅 警強調開鎗合理合法





（香港2日訊）大批香港示威者昨天在全港多區示威，堵路、縱火及破壞，警方武力清場，有警員遭受示威者包圍襲擊，分別在4處地點發射實彈，其中在荃灣，警員向一名施襲者開槍，擊中一名18歲中五學生左胸，傷者經手術後，情況由危殆轉為穩定。警務處處長盧偉聰深夜會見傳媒，回應警員開槍，指警員曾警告但無效，生命受嚴重威脅，別無選擇下向施襲者發射一槍實彈，他相信警員在電光火石間的判斷，亦是合理合法，警方會繼續調查事件。

中槍18歲男情況穩定

盧偉聰批評昨天上街的大部分人已並非表達自己信念的示威者，而是蓄意破壞及襲擊市民，予以最嚴厲譴責，又指共有25名警員受傷，警方拘捕超過180人，涉嫌暴動、非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等，是6月反修例示威活動以來，拘捕最多人的一天。共有104名傷者送院，其中2人危殆。

開6發實彈 拘逾180人

警方指，自6月以來，激進示威者一次又一次組織違法活動，暴力行為的深度及廣度逐漸擴散，令整體社會秩序正處極為危險的邊緣。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動，追究到底。

港政對昨天全港多區的極端暴力行為表示極度憤慨，對市民安全構成極大威脅。

中國官媒新華社亦發表評論，指示威者在全港挑起嚴重暴力活動，持續3個多月的“黑色恐怖”已近瘋狂，強調要止暴制亂，必須彰顯法治的力量，剜除毒瘤。

國際社會關注 聯國秘書長吁克制

香港示威衝突發生警員槍傷一名18歲中五學生，引起國際關注。聯合國秘書長古特雷斯透過發言人呼籲香港的示威要和平進行，執法部門亦要克制。

英國外長拉布批評香港警方使用實彈對付示威者是過份使用武力，只會令到局勢火上加油，促請港府進行建設性對話，回應港人的合法訴求。

歐盟對外事務部敦促特區政府保持克制，紓緩局勢，指港府雖然展開社區對話，但仍需進一步努力，恢復信任。台灣總統府對槍傷示威者事件表達強烈遺憾，呼籲港府當局停止鎮壓手段，盡快並誠意開啟社會對話。國際特赦組織亦指，香港警方處理手法令人震驚，港府應立即就槍擊事件展開調查。

美：或影響中美貿談

美國商務部長羅斯說，示威者被警員槍傷，對全球來說是非常重要的人道事件，希望衝突能夠盡快和平解決。他說，香港的示威可能影響下週恢復的新一輪中美高級別經貿磋商。

美國國防部助理部長薛瑞福下周訪問中國時，預計會談及台灣、香港議題，而他會重申美方關切立場。

不認為抗議會成功 美官勸示威者見好就收

美國在台協會前主席卜睿哲認為，香港示威者應見好就收，否則恐怕只會白白犧牲亦得不到勝利。曾批評香港激進示威者的卜睿哲又指，這班人缺乏策略，對他們所對抗的北京政府內勢力，亦意識不足。他認為，北京政府的勢力非常強大，必要時有權力干預香港事務，若香港展開一場真正的革命對抗北京，他無法想像有成功的可能。

卜睿哲又認為，美國參眾兩院外委會早前相繼通過的《香港人權與民主法案》，仍處於早期階段，內容仍有可能變動，希望反修例示威者不要將法案通過，解讀成“美國對他們非常強烈支持”，否則可能會準備冒他們不應冒的風險。

學生罷課聲援

對於警方對示威者發射實彈，至少有7所學校的中學生週三發起緊急罷課，表達抗議及不滿。戴上防毒面罩和眼罩的黑衣人以及市民和學生，在中槍男生就讀的中學外靜坐，聲援中槍男生。